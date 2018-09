Thomas negó vínculos con sistema de coimas

BUENOS AIRES, 20 (NA). - Al prestar declaración indagatoria tras estar prófugo por 48 días, Oscar Thomas negó ayer haber pagado o recibido sobornos durante el kirchnerismo, cuando se desempeñó como director del Ente Binacional Yacyretá. "Niego haber entregado, dinero, bolsos, bolsitas, paquetes o cajas a ex funcionarios mencionados", sostuvo Thomas ante el juez federal Claudio Bonadio.Al respecto, agregó: "Ni recibí ni di dinero alguno a nadie, ya sea empresarios y/o funcionarios públicos municipales, provinciales, nacionales o internacionales".Thomas dijo que conoció por cuestiones formales y funcionales de Yacyretá a los empresarios Carlos Wagner, Angelo Calcaterra y Aldo Roggio, todos procesados por asociación ilícita en esta investigación iniciada por los cuadernos del chofer Oscar Centeno.Además, aseguró que conoció al ex presidente Néstor Kirchner, al ex secretario Roberto Baratta, y al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.El ex funcionario hizo una defensa a ultranza de su gestión durante doce años, de 2003 a 2015, y entre otras cosas recordó la relocalización de familias y la expropiación de tierras por el proyecto de la represa."Es disparatado que he manejado dinero al libre albedrío", enfatizó en su declaración indagatoria a la que tuvo acceso NA, en la que también remarcó que los balances de su gestión permanecen "sin observación hasta el presente".Al respecto, sostuvo: "Quiero acotar enfáticamente que todos los años teníamos el presupuesto binacional aprobado de las inversiones a realizar"."Nunca he manejado dinero del EBY, no manejaba dinero ni físico ni cheques. Esto resultaba así porque la configuración de la empresa era de carácter binacional y todo lo que se hacía debía hacerse en consenso y en conjunto", señaló Thomas.En tanto, afirmó que el departamento de la calle Uriburu 1044 en el barrio porteño de Recoleta donde fue detenido este martes había sido alquilado por su actual pareja y que él nunca trató con los dueños directamente.Bonadio había ordenado la detención de Thomas el pasado 1 de agosto luego de que apareciera nombrado en los cuadernos que escribió Centeno, el ex chofer de Baratta, con detalles sobre el supuesto traslado de dinero de coimas durante el kirchnerismo.Según el remisero, en 2009 recogió junto al ex secretario un bolso con 1.100.000 dólares de Juncal 1740, donde vivía el ex director de Yacyretá.Sobre ese domicilio, Thomas contestó en la indagatoria que vivió sobre la calle Juncal en la intersección con Rodríguez Peña "ininterrumpidamente" entre enero de 2004 y fines de 2012, aunque dijo no recordar la numeración exacta.En los manuscritos también aparece una mención a Yacyretá en 2009, cuando -según Centeno- Baratta habría dicho que entre la represa y Transporte habían "aportado para la corona 657.000 dólares".