Quejas por falta de productos de Precios Cuidados en las góndolas

BUENOS AIRES, 20 (NA). - Los más de 550 productos del programa oficial Precios Cuidados no están disponibles en su mayoría en los supermercados, según denunció ayer el presidente de la asociación Consumidores Libres, Héctor Polino. En declaraciones a NA, el ex legislador nacional por el socialismo aseguró que los 550 productos que promocionó el Gobierno la semana pasada no están completos ni siquiera en los grandes hipermercados.

Fuentes del Gobierno nacional respondieron a esta agencia que "hay que darle tiempo" a los supermercados para que reciban los productos y artículos y los pongan a disposición de los consumidores en las góndolas.

El Gobierno relanzó el programa el pasado 7 de septiembre destacando que el 60% del total de los productos son alimentos y bebidas y sumando a la cadena de adheridos a los supermercados de origen asiático.

Para Polino, la afirmación oficial es "una excusa" para no reconocer que "los controles de la secretaría de Comercio son inexistentes" y un programa como este "no puede quedar en manos de la simple buena voluntad de las empresas".

Según expresan consumidores en las redes sociales, los productos que más faltan en el Área Metropolitana de Buenos Aires son yerba, galletitas, mermeladas, café y los cortes de carne incluidos en el programa.

En los supermercados deberían estar disponibles el corte de carne vacuna denominado "Espinazo" a 32,21 pesos el kilo; además, debería estar al alcance del consumidor la llamada "picada común", a 64,41 pesos por kilo.

La cadena de supermercados VEA informó a los clientes este miércoles que no disponía de la leche entera en sachet marcha Armonía a 19,75 pesos por litro porque la empresa Mastellone Hermanos (La Serenísima) no lo estaba entregando.

El programa de precios cuidados arrancó en 2014 durante el Gobierno de Cristina Kirchner y desde entonces se viene renovando, con mayor o menor presencia en las góndolas, incluso de los comercios que adhieren al plan.

La última etapa concluyó el 5 de septiembre y se prorrogó por cuatro meses (hasta enero), por lo que la mayoría de los artículos y productos ya estaban en la lista oficial, aunque no en las góndolas a disposición de los consumidores.

"Este es un programa mal confeccionado. Hay solo dos cortes de carne, sólo hay manzana y papas y hay 20 bebidas alcohólicas, 26 sin alcohol, 23 clases de galletitas y 55 lamparas led. Es una desproporción, no se ha priorizado las necesidades alimentarias más básicas de los humildes", dijo Polino.