Macri se mostró en Salta con Urtubey

SALTA, 20 (NA).- El presidente Mauricio Macri se mostró ayer en Salta junto al gobernador Juan Manuel Urtubey, referente del Peronismo Federal, y reiteró el llamado a trabajar "todos juntos, en la dirección correcta", al advertir que el país tiene "un enorme futuro por delante".

Durante un acto en el distrito salteño de Campo Quijano, el jefe de Estado encabezó la inauguración de un nuevo sistema hídrico y remarcó que en el país se llevan adelante obras "para el futuro", mientras que lamentó el "olvido" de los anteriores gobiernos "en el desarrollo regional".

"Estas obras nos terminan de confirmar que es el camino correcto. Y eso no significa que no nos demos cuenta de las dificultades que estamos enfrentando. A seguir trabajando juntos, que la Argentina tiene un enorme futuro por delante", remarcó el líder del PRO.

Macri compartió la ceremonia con Urtubey, uno de los gobernadores peronistas más dialoguistas con la Casa Rosada y quien ya adelantó que acompañará, a través de los legisladores que le responden, el proyecto de ley de Presupuesto 2019 que comenzará a discutirse este jueves en la Cámara de Diputados.

El Gobierno necesita más que nunca la aprobación del Presupuesto en el Congreso, ya que es de especial importancia en el marco de la renegociación del acuerdo con el FMI para recibir adelantos de los fondos que en un primer momento estaban previstos para 2020.

Al respecto hubo gobernadores opositores que ya dieron su aval al proyecto, como Urtubey, Domingo Peppo (Chaco), Sergio Casas (La Rioja), mientras que este miércoles hicieron lo propio sus pares de Córdoba, Juan Schiaretti; de San Juan, Sergio Uñac; y de Río Negro, Alberto Weretilneck, quienes se reunieron en la Rosada con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y firmaron la adenda al "Consenso Fiscal 2018".

"Tirando del carro todos juntos en la dirección correcta hará posible que el país se desarrolle en su verdadera dimensión a pesar de las dificultades que enfrentamos", insistió Macri en la ceremonia en Campo Quijano.

La obra puesta en marcha en la zona del Río Toro es "el sistema de riego presurizado más moderno de Latinoamérica", aseguró Macri, quien destacó que permitirá que los productores puedan "diversificar su producción y no producir sólo seis meses por año, sino todo el año".

Puntualizó que ese tipo de emprendimientos posibilitarán "realmente llevar la capacidad, la infraestructura necesaria para que cada argentino en el norte pueda desarrollarse, elegir dónde vivir, dónde trabajar" y su producción "llegar al resto del país y al mundo".

Por su parte, Urtubey celebró que este avance en la infraestructura "va a cambiar el perfil productivo del Valle de Lerma" y beneficiará a "más de 350 productores".

"Estas son las obras que hacen la diferencia. Va a servir para todos los productores tabacaleros que van a poder trabajar en la reconversión productiva y generar más trabajo, así como también sustentabilidad", añadió el referente peronista.

Finalmente, el gobernador de Salta, que se perfila como uno de los aspirantes a la Casa Rosada en 2019 en un armado peronista que excluiría al kirchnerismo, subrayó que la Argentina "tiene que ir a la cultura de la producción y el trabajo".

"El Estado tiene que generar condiciones de competitividad para que los sectores productivos puedan producir, dar trabajo y criar a sus hijos en un ambiente en el que se sepa que la cultura del trabajo hace la diferencia", concluyó el salteño. También participaron del acto el secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, y el intendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo.