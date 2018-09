El consumo minorista cayó 4,7% en el año

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El nivel de consumo minorista de los argentinos anotó en agosto una caída del 0,8% mensual y acumuló así una baja del 4,7% en lo que va del año, y va rumbo a cerrar a la baja en 2018. Así lo informó el Indicador Mensual de Consumo (IMC) elaborado por el Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala.

"El consumo parece no encontrar piso, afectado por una creciente inflación que alcanzó el 3,9% en agosto según el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)", dice el informe.

El consumo cae principalmente por el encarecimiento del costo de vida y por la escasez de créditos en un sistema financiero que ofrece préstamos de corto plazo con un costo financiero total que alcanza el 80% anual. En agosto, las ventas de autos nacionales cayeron un 31% anual y de acuerdo a lo indicado por la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (Cafam), el patentamiento de motos bajó un 34% anual en agosto a 39.589 unidades.

A su vez, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reportó que las ventas minoristas de los comercios pymes cayeron un 8% en agosto frente a igual mes del año pasado, medidas a precios constantes, y acumulan una baja anual de 3,7% en los primeros ocho meses del 2018.

Frente a julio, las ventas se desplomaron un 11,2% (sin desestacionalizar), lo cual "si bien, en parte, se explica porque agosto generalmente es más bajo en consumo que su antecesor, este mes influyó el pronunciado derrumbe de la demanda en general".

En agosto, el 68,4% de los comercios consultados por CAME tuvieron descensos anuales en sus ventas, sólo 23% crecieron y el 8,6% se mantuvo sin cambios, según se informó.