Con Dujovne, Diputados debate el Presupuesto

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, concurrirá hoy a la Cámara de Diputados a defender el proyecto de ley de Presupuesto 2019, en el inicio del debate que concentra toda la atención del Gobierno y la oposición.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el oficialista Luciano Laspina se reunirá a las 14:00 en el edificio Anexo de la Cámara baja y recibirá a Dujovne para que amplíe la información que brindó el último lunes, durante la presentación formal del proyecto.

Como lo planteó Dujovne en aquella oportunidad, la prioridad para el Gobierno -y así lo reflejó en el proyecto de Presupuesto- es lograr una reducción drástica del déficit primario al pasar del 2,6% a cero en 2019.

La Casa Rosada confía en que el acuerdo (todavía no cerrado pero sí avanzado) con varios de los gobernadores peronistas se traduzca en un apoyo de los diputados opositores de esas provincias, pero la discusión en el Congreso podría abrir otras negociaciones.

Tras la visita de Dujovne, el 26 de septiembre la Comisión de Presupuesto recibirá al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y la intención del oficialismo es firmar el dictamen favorable al proyecto el 2 de octubre para someterlo a votación a la semana siguiente.

No obstante, el diputado Diego Bossio, del Bloque Justicialista que representa a los gobernadores, advirtió este miércoles que más allá del "acuerdo general" entre el presidente Mauricio Macri y los mandatarios provinciales "el presupuesto se aprueba en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores".

"Como oposición nos vamos a poner firmes, porque no creemos en muchas herramientas que están plasmadas en el presupuesto", afirmó Bossio en declaraciones a radio Milenium, al tiempo que advirtió sobre "gastos que son innecesarios en un momento de crisis" y "aumentos impositivos previstos" en el proyecto.

A su turno, la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, remarcó que el proyecto "dice que van a haber aumentos de los servicios, más recesión, mucha inflación, más impuestos, menos obra pública, que vamos a pagar muchos intereses de deuda, que los salarios van a caer un 4%".

"Si esto se aprueba como el Gobierno lo planifica, todo indica que vamos a estar peor que en 2015", advirtió en este sentido la líder de la bancada massista, quien el último miércoles señaló que ese bloque "no" va a "obstruir" la aprobación del proyecto pero sí tratará de "hacer aportes".

Por su parte, el jefe del bloque del Frente para la Victoria- PJ, Agustín Rossi, señaló que la bancada kirchnerista tratará de "incluir un artículo para ratificar el Fondo Federal Solidario", también conocido como Fondo Sojero.

A grandes rasgos, el proyecto de Presupuesto 2019 contempla para el año próximo una caída de 0,5% en la actividad económica; un dólar a 40,10 pesos que subirá a 44,30 en 2020 y una inflación del 23% que, no obstante, podría ser más elevada debido al "arrastre de 2018", según la iniciativa del Gobierno.

Las necesidades de financiamiento para 2019 llegarán a 38.900 millones de dólares: 2.500 millones nueva deuda, 20.100 millones se refinanciarán; 11.700 millones del acuerdo con el FMI y otros 4.600 millones de organismos internacionales.

La deuda pública a fin de año representará el 87% del PBI, con un stock de 315.698 millones de dólares.

La recaudación de impuestos nacionales y de contribuciones de la seguridad social crecerá 38,9%; el gasto primario crecerá a un ritmo del 24% y los recursos sociales se expandirán un 32%, según el proyecto.

Además, se proyectó una corrección en más de un 50% en el déficit de cuenta corriente medido en dólares, alcanzando los 9.900 millones de dólares para todo el año, equivalente al 2,2% del PBI.