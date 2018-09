Unión recibe al "León"

Este jueves se pondrá en marcha la décima fecha del Clausura de Primera A con el adelanto que disputarán en Sunchales Unión y 9 de Julio desde las 20.30hs, encuentro que tendrá el arbitraje principal de Leandro Aragno.

El elenco “Juliense” llega tras lograr su primer triunfo y por 3-0 ante Humberto, mientras que los sunchalenses perdieron por ese mismo marcador con Brown en San Vicente.



La fecha continuará de la siguiente manera: Viernes 21/09, a las 22.00 (Reserva 20.30hs) Argentino Quilmes vs Deportivo Tacural. Domingo 23/09, a las 15.30 Ferrocarril del Estado vs Sportivo Norte, Argentino de Humberto vs Atlético de Rafaela, Florida de Clucellas vs Brown de San Vicente, Ben Hur vs Deportivo Libertad, Peñarol vs Deportivo Ramona.



LAS SEMIS DE LA B



El próximo domingo se jugarán los partidos de ida de semifinales de la Primera B, en busca del ascenso a la Primera A. En Primera jugarán a las 16hs y en Reserva 14.30



Roca vs Ataliva (Reserva: San Cristóbal vs Ataliva), Vila vs Aldao (Reserva: Bella Italia vs Aldao), Talleres María Juana vs San Martín (Reserva: Talleres vs Zenón Pereyra), Santa Clara vs La Hidráulica (Reserva: Santa Clara vs Atlético MJ).



DESEMPATE EN RESERVA



Anoche, en cancha de Ferrocarril del Estado, el Deportivo Bella Italia superó a Independiente de Ataliva en el desempate que definió al campeón de Reserva del torneo Clausura de la Zona Norte. Los “Tanos” se impusieron por 1-0 con gol de Fontana (35m PT).