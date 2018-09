Presentaron proyectos de ley y de ordenanza

En la sede de la Fundación Espacios de Aprendizaje y Capacitación (Aarón Castellanos 158) se realizó este miércoles la conferencia de prensa y presentación de los proyectos de ley y de ordenanza para la declaración de la emergencia en adicciones. Ante la difícil situación atravesada por cientos de jóvenes en los barrios, el aumento del consumo de sustancias legales e ilegales, y la falta de políticas públicas integrales, es necesario generar acciones para el desarrollo de perspectivas de vida y de futuro para los jóvenes de la ciudad y la provincia.El movimiento "ni un pibe menos por la droga", junto a la diputada del Frente Social y Popular Mercedes Meier, que visitó nuevamente la ciudad, presentaron propuestas de acción ya ingresadas a la Cámara de Diputados y al Concejo Municipal respectivamente. Es importante recalcar la presencia y el apoyo de la ex concejal Natalia Enrico (impulsora del proyecto presentado en la ciudad en diciembre) y el actual edil Lisandro Mársico. En la presentación, además, se notificaron las más de 1.500 firmas recolectadas en apoyo al proyecto.Acerca de esta actividad, Cristian Avalos, uno de los responsables de esta iniciativa, comentó ante los medios locales que “se va a ser una presentación de un proyecto de ordenanza. Nosotros somos parte del movimiento “ni un pibe menos por las drogas” de la ciudad de Rafaela, donde trabajamos en dos barrios, en el Mora y en el Fátima, como así también en el Villa Podio. En el Mora lo hacemos desde una perspectiva deportiva en relación a la inclusión de los pibes como maneras de prevención, trabajando mucho en el protagonismo de los chicos en relación a la organización de torneos y demás actividades, ya que entendemos que es algo fundamental que se tiene que hacer. Al mismo tiempo trabajamos también con los barrios del sur, como el Fátima y el Villa Podio, con un grupo de mujeres desde la perspectiva de género. En ese sentido, sabemos que con los movimientos sociales hacemos algo importante en relación a la prevención e intentar sacar a los pibes de la situación del consumo. Pero muchas veces, con los movimientos no alcanzan, porque nos encontramos con situaciones que son terribles en los barrios. Estamos viendo chicos de 8 o 9 años en los techos de las casas consumiendo pegamento, que es algo que quita el hambre y el frío. Por ende, ante esto, en el trajinar del barrio, entendemos que la situación es de emergencia, porque hay un montón de infancias y adolescencias que están en peligro. También entendemos que el rol del estado y de los distintos gobiernos es un rol fundamental a la hora de poder enfrentar la situación que se está viviendo y más en este momento de crisis, donde hay un gobierno nacional que lamentablemente está ajustando para abajo, perjudicando a los más pobres. Esos son factores de riesgos, porque las adicciones y el consumo de sustancias no es de una clase social, pero la desigualdad social termina siendo un factor de riesgo fundamental que hacen que mucho de los pibes terminen en una situación muy grave. Por eso, presentamos un proyecto de ordenanza para la declaración de emergencia de adicciones”.Luego acotó que “a este proyecto lo presentamos en diciembre del año pasado por parte de Natalia Enrico, quien era la concejal en ese momento. A partir de allí, planteamos 3 puntos fundamentales: el proyecto tiene más puntos, pero planteamos que se declare en emergencia las adicciones, que se cree una dirección, porque no hay una dirección municipal en prevención y atención de adicciones, y al mimo tiempo que se formen centros comunitarios en prevención de adicciones en los barrios más vulnerables de la ciudad con profesionales, trabajadores sociales, psicólogos como para poder enfrentar la situación desde el deporte y de la misma comunidad. Esto lo hacemos en el marco del proyecto de ley que el Frente Social y Popular está presentando por intermedio de la diputada provincial Mercedes Meier a nivel provincial.“Nuestra idea es poder avanzar, ya que también está presente el concejal Lisandro Mársico. Le hicimos llegar la invitación a todos los concejales, uno por uno, pero la idea principal es darle la mayor difusión posible para poder tratarlo antes de diciembre. El plazo que estamos trabajando es antes de que pierda estado parlamentario, por eso es una gran responsabilidad de los concejales de Rafaela poder defender las perspectivas futuras de los pibes de la ciudad tratando esta ordenanza. Está en juego el futuro de los chicos, y eso depende también de la acción política de los concejales. Así que esperamos que haya una respuesta favorable por parte de ellos”, agregó Avalos.En referencia a la cantidad de chicos y mujeres con los que se está trabajando, Avalos aseveró que “en el barrio Mora tenemos aproximadamente unos 20 chicos, y a veces esa cifra aumenta. Este 30 de septiembre vamos a ir a un torneo interbarrial que tenga la consiga de “ni un pibe menos por la droga” y que se ponga en debate todo esto. Y al mismo tiempo estamos haciendo un emprendimiento productivo en el barrio Fátima con un grupo de mujeres desde la perspectiva de género con alrededor de 10 mujeres con el objetivo de empezar a crecer”.