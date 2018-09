Situación productiva del área de influencia de INTA Rafaela

Las lluvias del mes de agosto fueron normales y levemente inferiores a la media mensual en el Sur-Oeste y en el Norte de la región, mientras que en el Este resultaron levemente superiores a la media (referencia: media Rafaela año 1908-2017: 26.5 mm).El mayor registro de agua caída acumulada en el mes ocurrió en la localidad de Llambi Campbell (departamento La Capital) con 49 milímetros. Y los valores más bajos ocurrieron en las localidades de Piamonte y Sastre (Departamento San Martín) con solo 5 mm en el mes. A continuación se informa la situación de la ganadería y agricultura en el departamento Castellanos:las pasturas base alfalfa de más de 1 año, en general, estaban en condiciones normales para la época, el rebrote era normal, la situación de baja oferta de forraje fresco, era lo corriente. A partir de la última semana de agosto, cuando se produjeron temperaturas máximas diarias superiores a los 20°C, se observó una recuperación más rápida de los rebrotes. Las pasturas base alfalfa nuevas se estaban pastoreando y en similares condiciones a las de un año o mayores. Se han observado abundantes ataques de pulgones.estaban en las condiciones esperadas para la época, a partir del aumento de las temperaturas se comenzará a observar el rebrote de los mismos.se encontraban en pastoreo, la mayoría de los lotes tuvieron una buena oferta y estaban empezando el período de estado reproductivo.fue normal para la época. La oferta forrajera se ha estado recuperando a partir de una leve normalización de las condiciones de humedad. Las temperaturas fueron un poco más bajas que las históricas, pero estas condiciones no afectaron demasiado el confort animal, debido a lo cual se mantuvieron las buenas producciones. Se observó una mejora en la condición corporal de los rodeos, lo que hace suponer que, por la mejora de la oferta forrajera se han mejorado en algo las dietas.el estado corporal de los animales era bueno, correspondiente a una situación normal para la época del año.la situación era normal para la época del año, con variaciones según la disponibilidad de pasturas y reservas de cada establecimiento.la mayoría de los trigos se encontraban en un muy buen estado, sólo algunos pocos lotes no estaban en esas condiciones. Se observó que hubo presencia de pulgones, pero en la mayoría de los casos ya se había realizado algún tratamiento, en los lotes que fueron más afectados pudieron observarse signos del daño causado.estaba avanzando la siembra.En la región que comprende la EEA Rafaela los apiarios iniciaron el desarrollo del nido de cría.Durante el mes de agosto se observó un incremento en el consumo de reservas de miel, de todas maneras las poblaciones de abejas se mantuvieron estables, sin presentar desabejados. Se comenzó con la alimentación artificial.Los monitoreos de Varroa forética realizados en las localidades de Santa Rosa de Calchines, Villa San José, Las Avispas y Cayastá arrojaron valores inferiores al 1%, por tal motivo no se realizaron tratamientos con acaricidas.En los departamentos Garay, La capital, Las Colonias, Castellanos y San Cristóbal se observó un importante ingreso de polen, lo cual favoreció el desarrollo de las colonias de abejas, pero fue necesario acompañar este desarrollo con suplementos energéticos: jarabe de azúcar al 66% o jarabe de maíz de alta fructosa.Se ha reportado mortandad de colmenas en las zonas comprendidas entre Sunchales y San Guillermo, identificándose como principal motivo falta de reservas, presencia de varroa y la utilización de acaricidas artesanales con combinación de principios activos.Las floraciones que acompañaron el desarrollo de las colmenas fueron: Eucaliptus, Nabo, Ortiga mansa, Aromitos, Trifolio y diente de león.Se destaca que en las zonas donde existen montes de Chañar, la floración pasó inadvertida.técnicos de las Agencias de Extensión y del Area de Investigación en Producción Vegetal de la EEA Rafaela del INTA).