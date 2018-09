Intendentes endurecen reclamos a la Provincia

El Foro de Intendentes Justicialistas de la Provincia de Santa Fe planteó ayer su preocupación por el impacto de la crisis económica y el ajuste en los municipios ante los legisladores provinciales del partido a la vez que acordaron enviar la semana próxima un documento al gobernador, Miguel Lifschitz y a todos los bloques de la Legislatura en el que además incorporan una serie de demandas.En la sede partidaria de la ciudad de Santa Fe, diputados y senadores peronistas, entre ellos Roberto Mirabella y Alcides Calvo, recibieron a los dirigentes del Foro que el lunes participaron de una reunión en Rafaela donde comenzaron a perfilarse medidas de acción política ante lo que consideran un sustancial aumento de la demanda social y una caída de ingresos propios y de la coparticipación.El intendente rafaelino, Luis Castellano, fue uno de los participantes junto al jefe de Gabinete, Marcos Corach, y los concejales Jorge Muriel y Eva Garrappa. "Hubo una muy buena representatividad de municipios y comunas y de legisladores, lo que refleja el nivel de preocupación existente en los gobiernos locales por los efectos de la crisis en nuestras ciudades. En cierta forma, profundizamos el análisis que iniciamos en Rafaela el lunes con todos los integrantes del Foro", explicó anoche el titular del Ejecutivo local en diálogo con este Diario mientras regresaba de la capital provincial."Nos hemos focalizado en la demora por parte del Gobierno provincial en transferir las partidas del Fondo de Obras Menores del 2017. Queremos que se nos pague cuanto antes lo que se nos debe", subrayó Castellano. Hasta ahora, el Municipio rafaelino percibió los recursos para equipamiento y obras, pero aún espera más de 11 millones de pesos que se destinan a cubrir gastos corrientes. "Además, teniendo en cuenta las dificultades extremas de este año, hemos planteado ante los legisladores que el Fondo de Obras Menores de este 2018 se pueda destinar en su totalidad para los gastos generales de los municipios. Así se lo vamos a solicitar al Gobernador, y que se giren estas partidas lo antes posible", sostuvo.Con el aumento de la inflación por encima de las estimaciones para este año, los municipios deben destinar más dinero para el pago de salarios por la activación de la cláusula gatillo acordada con los gremios en el marco de las paritarias. "La incidencia de la cláusula gatillo es muy importante con este nivel de inflación, no tenemos presupuestadas partidas adicionales para los salarios, por eso necesitamos el Fondo de Obras Menores ya mismo", planteó Castellano.Otro de los "temas urgentes" es la cercanía del plazo en el que los ejecutivos municipales deben presentar el proyecto de Presupuesto 2019 ante los concejos. "Nadie sabe qué hacer ante tanta inestabilidad de la economía. ¿Cómo vamos a proyectar sin que el Presupuesto nacional esté aprobado, sin saber qué sucederá con los subsidios para el transporte o el Fondo Sojero? La Provincia seguramente pedirá prórroga ante la Legislatura para presentar su propio proyecto de Presupuesto 2019 más adelante, pero nosotros no podemos", explicó Castellano. "Es un problema muy serio de la coyuntura. Por eso hemos acordado tomar una decisión en conjunto en los próximos días", afirmó para dejar en duda si finalmente enviará el Presupuesto Municipal al Concejo a fin de mes tal como está establecido.El Foro de Intendentes Justicialistas está en camino de incorporar a presidentes comunales "para ampliar la base de participación y fortalecer el espacio en términos políticos" y en este marco constituyó una Mesa de Trabajo con representantes del norte, centro -estará Castellano- y sur para "hacer un seguimiento de todos los temas".Castellano anticipó que "en los próximos días se dará a conocer la redacción definitiva de la nota que presentaremos al Gobernador y a la Legislatura, en la que no sólo se menciona la demora en la transferencia del Fondo de Obras Menores sino también reclamos por lo que consideramos una distribución desigual de los recursos en materia de política de seguridad o del Plan Abre que sólo parece estar destinado a Santa Fe y Rosario".