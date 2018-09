Productores realizaron "feriazo" en Plaza de Mayo

Pequeños productores agropecuarios realizaron ayer un "feriazo" en Plaza de Mayo en el cual vendieron verduras a diez pesos el kilo para protestar por la "profunda crisis" que atraviesa ese sector.

La medida fue impulsada por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) ante la baja rentabilidad de la actividad.

Según lo estipulado, se realizará también este jueves en Plaza Once y Constitución, mientras el viernes se sumará a esos dos puntos la estación de Retiro.

La entidad precisó que ambas jornadas se llevarán a cabo desde las 10:00, tal como sucedió a lo largo de este miércoles.

"Quienes trabajan la tierra están en una profunda crisis. Más del 70 por ciento de las familias agrícolas deben pagar alquileres que suben cada vez más rápido, a lo que se suman los costos en dólares", cuestionó la UTT en su página web.

La UTT propone un "sistema alimentario más justo para que el pueblo pueda acceder a comida saludable", mientras "uno de sus objetivos es la reconversión total del sector hacia la agroecología (sin agrotóxicos)".

"No permitiremos que estos sean los últimos días de la Agricultura Familiar", sostuvo el coordinador nacional de la UTT, Nahuel Levaggi.

Los productores comenzaron a desplegar los puestos a minutos de las 10:00, momento desde el cual ya había filas de personas a la espera de las ventas.

Si bien estaba previsto que el "feriazo" durara hasta las 16:00, la mercadería se agotó en poco más de dos horas, por lo cual terminó antes de lo esperado.

Según un informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la brecha de precios entre origen y destino de los productos agropecuarios subió 11,4 por ciento en julio.

"En promedio, el consumidor pagó en góndola 5,9 veces más de lo que recibió el productor en la puerta de su campo", calculó el estudio de la entidad.

Puntualizó que la naranja, la pera y la zanahoria fueron los productos con más brecha, mientras el huevo, el pollo, el repollo y la frutilla, representaron la menor diferencia.