Inauguran nueva sede de Remonda-Castro

El intendente Luis Castellano participó del acto de inauguración de la nueva sede de la empresa Remonda-Castro que se ubica en la ex esquina Grossi. Lo acompañaron los secretarios de Desarrollo Urbano, Carlos Maina, y de Obras Públicas, Luis Ambort.“Estoy emocionado de estar en el lugar donde quería estar. Yo soñaba con estar acá, darle un nuevo valor a esta esquina tan emblemática de Rafaela. Acá estamos los Castro trabajando, que es lo que nos gusta y lo que sabemos hacer”, expresó su propietario Ricardo Castro.Además, contó que “nuestra trayectoria con John Deere es parecida a la que tiene esta empresa en Argentina: 58 años tiene nuestra empresa, 60 años tiene John Deere en nuestro país, así que vamos de la mano y si Dios quiere por muchos años más”.“No hay desafío grande cuando uno está convencido que puede. Si uno lo piensa, lo sueña, lo logra”, reflexionó, al tiempo que agradeció la presencia de Castellano y de los funcionarios municipales: “Me han dado una mano para estar acá. Había obras de infraestructura que debían hacerse y las ejecutaron con la velocidad y la eficiencia que corresponde a Rafaela”.“Rafaela es una alianza estratégica de trabajo. Me fue muy fácil proponerle al ingeniero Basso trabajar acá porque ellos también entienden lo que es el trabajo”, agregó.Por último, remarcó: “Siempre le digo a mis hijos que más allá de vender John Deere, ellos venden confianza, y que sea de por vida así”.Al tomar la palabra, el Intendente comentó: “Cuando llegaba, me encontré con integrantes de la familia y a todos ellos se les podía ver la misma sonrisa cómplice. Esa sonrisa que se tiene después de sentir el alivio del trabajo hecho. Y eso es impagable. Cuando uno siente que fueron muchos meses e incluso años de esfuerzo para poder cumplir un sueño y ese sueño se ve hecho realidad, tiene esa sonrisa de satisfacción y alegría”.“Esta esquina es emblemática. En las ciudades siempre tenemos hitos, elementos típicos como la Catedral, la plaza 25 de Mayo, el adoquinado. Esta es una esquina emblemática. Estos símbolos no se pueden perder. Yo, desde el sector público quiero agradecer a Ricardo Castro y a toda su familia porque han puesto este espacio en valor con un acuerdo estratégico con la familia Basso, esta esquina”.También afirmó que “el otro gran valor es invertir en tiempo de crisis. Esta familia, que es un empresa, nos está dando el ejemplo de los que se animan a invertir en un momento en donde todo parece que retrocede y recorta. Ellos están soñando en el futuro y no es tarea fácil”.“El campo, la agroindustria, la metalmecánica son nuestra base de sustentación, la cultura del trabajo que es lo que sabemos hacer. Y nosotros como funcionarios públicos queremos estar a la altura de las circunstancias. Felicitaciones por este gran paso”, destacó.Para cerrar, realizó un anuncio importante: la remodelación de avenida Luis Fanti. “El área de Desarrollo Urbano del municipio está finalizando el proyecto de remodelación de la avenida que es uno de los ingresos a la ciudad y, junto a avenida Santa Fe constituyen las dos calles con mayor accidentología de la ciudad. La vamos a hacer más segura y esto le dará a esta esquina otro valor”.