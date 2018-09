Bodoira volvió a remarcar el compromiso de los padres

Para analizar los operativos de prevención con respecto al pic nic que se viene este viernes por el Día del Estudiante y la Primavera, se llevó a cabo anoche una reunión en las instalaciones del Club Provincial de calle Guaraní 1350 para abordar además, todos los detalles vinculados con la prevención.

Estuvieron presentes representantes de los barrios Villa Los Alamos, Aero Club y Brigadier López y todas las fuerzas de seguridad, entre ellos Fabián Forni, Jefe de la Unidad Regional V, César Oviedo, jefe de la GUR, Eduardo López, por Protección Vial, Rubén Pavetti, el Juez de Faltas, Gabriel Fratini y Ezequiel Postovit y todo el equipo municipal. También formó parte del encuentro Delvis Bodoira, Secretario de Prevención en Seguridad del Municipio, quién le comentó a LA OPINION que “lo que más le interesaban a los vecinos es conocer los detalles del operativo de seguridad, que comenzará el día jueves y se va a extender durante todo el fin de semana. No solamente va a ser en el sector de las quintas, sino también Paseo del Este y en Avenida Estanislao del Campo. Habrá puestos preventivos de controles desde Hipólito Yrigoyen y Avenida Williner, todo Estanislao del Campo y Manuel Obligado, como así también en las colectoras. Todo lo que es la ruta 34 estará a cargo de Gendarmería”.

Además, Bodoira agregó que “una de los principales cuestiones que se abordó es la veda del estacionamiento, porque va a ver un sector peatonal sobre Avenida Los Alamos”.

Por último, volvió a poner el acento en el compromiso de los padres con sus hijos. “También dejamos en claro la importancia de comprometer a los padres, tal como se hizo a principios de año con el tema de los buzos de 5º año, donde los padres tenía el compromiso de sus hijos. Lo mismo pedimos ahora. Los vecinos también se comprometieron en estar avisando posibles picos libres o fiestas clandestinas en los sectores de quintas donde hay mucha gente que no vive y a veces no se enteran si sus hijos o sobrinos o nietos organizan este tipo de eventos. En general, se piden las mismas recomendaciones de todos los años, que los chicos se comporten de manera adecuada. Queremos que sea una fiesta, no mezclar alcohol y conducción porque después vienen los lamentos. Por eso, queremos también que usen los espacios públicos y que sea de manera adecuada, recordando que nuestros derechos terminan donde empiezan los derechos del otro”, concluyó.