Países los hay, en los cuales el turismo es una fuente inagotable de recursos. Qué hacer para ellos, pues fomentarlo y brindar al Turista todas las comodidades posibles.

Tengo al respecto un criterio formado, de que nuestro país tiene todas las posibilidades y bellezas naturales que posee están en condiciones inmejorables, para fomentar el Turismo.

Desde las Cataratas del Iguazú hasta Tierra del Fuego,existen innumerables puntos que deben agradar al turista tales como las sierras de Córdoba, Bariloche, Salta la linda", Mendoza, San Luis, San Juan, etc, etc.

¡Cómo puede ser! fue la aclamación de un español quien almorzó con su familia, en Ushuaia, en mesa contigua a la que almorzamos con mi familia.

Según este español, la tarifa del pescado que había almorzado no le costaba más que diez dólares, "yo en Espaa por un plato como este, debo abonar no menos de 25 o 30 dólares".

Estuvimos charlando con este turista y familia largo y tendido, quedó encantado de todo lo que vio en nuestro país y de seguro no vio Ud.

La cárcel de esta ciudad que alojó los delincuentes de otras épocas y que algún político tuvo la genial idea de "cerrar", cuando debió agrandarla para poder albergar, la cantidad cada vez mayor de ladrones, corruptos y delincuentes de toda índole que para tener una idea basta con abrir cualquier diario en cualquier día.

En fin, fomentemos el Turismo, prioridad que al país le vendría más que bien.

Agrego a lo relacionado con mi señora , pusimos nuestros piececitos en todas las provincias argentinas e incluso en la Capital Federal, por lo que sugiero a nuestros argentinos que primero conozcan todas las bellezas que tiene nuestra Patria antes de viajar al extranjero.