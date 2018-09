Cartelera Jubilados

SUNCHALES: CONVOCAN

A ASOCIARSE

Todo aquel jubilado y pensionado que desee, puede asociarse al Centro de Jubilados y Pensionados de Sunchales desde el 1° de octubre hasta el 31 de octubre de 2018, en el marco de su nueva campaña de socios. Los interesados lo pueden hacer en la sede social, Zeballos 766 , en el horario de 8 a 12 hs. El monto fijado de la cuota es de $ 20. Además se convoca al reempadronamiento obligatorio en el mismo período.



TALLERES DE PAMI

* La Asociación Departamental de Jubilados y Pensionados difundió el cronograma de los talleres de PAMI. Es una actividad para los jubilados y pensionados nacionales. Los interesados podrán pasar por la administración para recabar mayor información. Los mismos son: * Memoria: (coordinadora Colombero Yanina), martes 15 a 17. * Yoga: (coordinadora Kuhn Silvia), martes y viernes de 9:30 a 10:30; * Folclore: (coordinadora Andrenelli Elcie), miércoles de 15 a 17. * Danzas Italianas (coordinadora Andrenelli Elcie), miércoles de 17:15 a 18:15, Cuerpo Baile Asoc. Piamontesa. * Comida Saludable: (Coordinadora Bustos Laura), lunes de 15 a 17. * Coro: (Coordinadora Werlen Mariana), lunes de 14 a 16. * Gimnasia para Adultos: (Coordinadora Maumud Patricia), por la mañana lunes y miércoles de 7:30 a 8:30.



ANSES NO COBRA DINERO

PARA OTORGAR TURNOS

El organismo recuerda que todos los turnos se brindan gratuitamente desde las vías oficiales: a través del 130, en la página web www.anses.gob.ar o personalmente en las oficinas de atención.

A raíz de denuncias sobre el cobro para el otorgamiento de turnos por parte de locutorios u otros lugares ajenos al organismo, ANSeS enfatiza que no se debe pagar para obtenerlos, ya que los brinda en forma gratuita.

La solicitud de los turnos debe realizarse a través de los canales oficiales: desde el número 130, gratuito desde cualquier teléfono fijo; desde la página web www.anses.gob.ar o directamente en las oficinas de atención de ANSeS en todo el país.

De esta manera, las personas concurren a las oficinas de ANSeS en la fecha y hora asignadas y son orientadas de manera gratuita específicamente en la gestión de su interés por personal capacitado. En general, los turnos otorgados en forma ilícita no se corresponden con el trámite que deben realizar, por lo cual, posteriormente además deberán solicitar una nueva cita.



CÓMO DENUNCIAR UN

CASO DE FRAUDE O ESTAFA

ANSeS posee una Coordinación de Investigaciones, dependiente de la Dirección de Asuntos Penales, Investigaciones y Sumarios, que fue creada con el fin de recibir las denuncias que se presenten por fraude y estafa, a través de uno de estos medios:

· Por mail a [email protected]

· Por escrito a Av. Paseo Colón 329 - 5° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1063ACP).

· Por teléfono al número 130, de lunes a viernes de 7 a 20 horas (gratuito desde línea fija).

· Personalmente en la oficina de atención de ANSES más cercana a su domicilio.



CERTIFICADOS

DE SUPERVIVENCIA

* En el Nodo Rafaela se realizan certificados de supervivencia. El trámite consiste en otorgar un certificado de persona viva con la finalidad de demostrar la existencia de los ciudadanos y ciudadanas ante los organismos que lo requieran. Los interesados en realizarlo pueden hacerlo personalmente en las oficinas del Nodo Rafaela (Av. Santa Fe 2771) de lunes a viernes de 7:30 a 13:30 o comunicándose al 03492 453061/2.

Para solicitarlo se debe presentar Documento Nacional de Identidad con domicilio actualizado (original y copia) y un testigo mayor de edad, con DNI, capaz de certificar adicionalmente los datos y que, al mismo tiempo, se comprometa a informar cualquier cambio en lo declarado.