Ajedrez: triunfo de Raviolo

Con marcado éxito se llevó a cabo el pasado fin de semana en instalaciones de la Sociedad Española de Rafaela, el Torneo de Ajedrez denominado IRT Premio “Cardon”. El evento reunió a 38 jugadores de la provincia de Santa Fe y Entre Ríos, tuvo como árbitro principal al AF Lisandro Ercole y como árbitro a Sebastián Lukestik.A través de las siete rondas, se pudo observar un interesante nivel de juego con partidas muy atrayentes y con un final cerrado hasta el final de la última ronda. Estuvieron presentes los más calificados exponentes del ajedrez de nuestra ciudad logrando destacarse varios ajedrecistas de la Sociedad Española. El torneo también sirvió para que varias jóvenes promesas del Club Atlético de Rafaela y de la Escuela de Ajedrez de Sunchales tengan sus primeros roces con jugadores de otras categorías.Resultó campeón el representante de la entidad organizadora Ignacio Raviolo con 6 ½ puntos; segundo Pablo Mizzau (Rosario) con 5 ½; tercero Daniel Dickau (Sociedad Española) con 5 ½; cuarto José Luis Canelo (Cañada Rosquín) con 5. Los cuatro recibieron premios y regalos Cardon al igual que los más destacados de cada categoría, Pablo Ferreyra (Sociedad Española), mejor sub 2200; Exequiel Ursprung (Humberto Primo), mejor sub 2000; Leonardo Moroni (Sociedad Española), mejor sub 1700; Lucia Ghiberto (Sunchales), mejor femenina; Marcelo Monserrat (Sunchales), mejor más de 55 años; Ignacio Zinoni (Atlético Rafaela), mejor sub 18 años y Sebastián Vazquez (Rosario), mejor distancia más de 200 kilómetros.Los mejores ubicados se clasificaron para las Finales Argentinas del Torneo Amateur reservado para las categorías con ELO sub 2300; sub 2000 y sub 1700. Dichos torneos se jugarán el próximo mes de noviembre en la ciudad de Buenos Aires. La Escuela de Ajedrez de la Sociedad Española agradece a todos aquellos que hicieron posible la organización, especialmente a sus auspiciantes, Sanatorio Moreno y Cardon.