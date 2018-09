Unión en Entre Ríos

Unión de Sunchales visitará esta noche a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, en uno de los partidos correspondientes a la tercera fecha del torneo Federal A, Zona 2. El horario de comienzo será las 21:15 con el arbitraje de Esteban Nasier (Chascomús).El Bicho Verde marcha único puntero con el puntaje ideal conseguido al cabo de las dos jornadas iniciales, donde se impuso a Sp. Las Parejas de visitante y a Camioneros de local. El equipo entrerriano es uno de sus escoltas con 4 unidades.La formación que dispondría Adrián Tosetto sería la misma que le ganó a los bonaerenses, con Diego Aguiar; Rodrigo López Alba, Miguel Yuste, Rafael Nicola y Lucas Medina; Matías Sarraute, Álvaro Aguirre, Federico Boasso y Nicolás Vittarelli Góngora; Facundo Cabral y Joaquín Molina.OTROS PARTIDOSA las 16 Camioneros vs. Defensores de Pronunciamiento, Darío Rojas Martínez (Mar del Plata); a las 20.45 Atlético Paraná vs. Juventud de Gualeguaychú, Maximiliano Macheroni (Rosario) y a las 21 Sp. Las Parejas vs. Defensores de Villa Ramallo, Sebastián Ranciglio (Casilda). Libre: Douglas Haig de Pergamino.