Fondo Sojero: Gobierno compensará a provincias

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El Gobierno decidió ayer girar a las provincias 4.125 millones de pesos para compensar parte de la pérdida de recursos que implica la eliminación del Fondo Federal Solidario, también llamado Fondo Sojero, y de esa manera desactivó la sesión que había reclamado la oposición en la Cámara de Diputados para mañana.El Poder Ejecutivo decidió crear por decreto un "Programa de Asistencia Financiera" para compensar a las provincias, luego de un acuerdo entre el oficialismo y el peronismo del interbloque de diputados Argentina Federal, que representa a los gobernadores y que, a partir de esta medida, pidió suspender la sesión especial que había pedido junto al kirchnerismo para este miércoles.La oposición iba a buscar en esa sesión derogar el decreto 756/18 con el que el Gobierno eliminó el Fondo Federal Solidario por el que provincias y municipios recibían el 30 por ciento de la recaudación de los derechos de exportación a la soja.Sin embargo, luego de que se conociera el decreto los diputados de Argentina Federal Diego Bossio y Pablo Yedlin enviaron una nota al presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, para que suspenda la sesión especial.Fuentes de la Presidencia de la Cámara de Diputados confirmaron a NA que la sesión pedida por la oposición todavía no había sido convocada oficialmente pero que, tras este acuerdo entre Cambiemos y el peronismo federal, quedó definitivamente desactivada.La medida adoptada por el Gobierno dispone la transferencia 4.125 millones de pesos en cuatro cuotas mensuales a las provincias que firmaron el año pasado el Pacto Fiscal (todas salvo La Pampa y San Luis), que a su vez deberán girar el 50% de lo que reciban a los municipios."Es un avance importante. Es un tema que nos tenía preocupados y teníamos como objetivo resolver el problema", expresó el jefe del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner, en declaraciones a la prensa acreditada en el Congreso.El diputado salteño aseguró que con el Programa de Asistencia Financiera "se compensa gran parte" de lo que las provincias perderían este año por no contar con los recursos del Fondo Sojero.Según indicó Kosiner, en lo que respecta a 2019, lo que las provincias no reciban del Fondo Sojero podría ser reemplazado por la "mayor recaudación" que implicarían los cambios tributarios previstos en la adenda fiscal que deberá tratar el Congreso en el marco del debate del Presupuesto 2019.PEÑA Y FRIGERIO CONDIPUTADOS RADICALESEl jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, mantuvieron ayer una reunión reservada con el bloque de diputados de la UCR en la Cámara baja para dialogar sobre detalles del Presupuesto 2019, con eje en los subsidios al transporte.Peña y Frigerio se acercaron al edificio Anexo de la Cámara de Diputados y se reunieron a puertas cerradas en una oficina del quinto piso con los legisladores de la UCR para darles un pantallazo sobre la situación económica y los puntos centrales del Presupuesto 2019, según confirmó a NA uno de los partícipes del encuentro.Uno de los temas principales de la reunión fue la reducción de los subsidios al transporte que contempla el Presupuesto y que es vista con preocupación por los intendentes de Cambiemos (la mayoría de ellos radicales) de las grandes ciudades de provincias gobernadas por el peronismo.Frente a la reducción, los gobernadores deberán definir si trasladan los costos del transporte a los usuarios o si se hacencargo con recursos propios, y los intendentes de ciudades que cuentan con líneas de colectivo municipales (como Córdoba, Santa Fe, Mendoza o Salta) temen verse perjudicados por esa eventual decisión.A la cabeza de ese reclamo están los intendentes de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, y de Santa Fe, José Corral, quienes advierten que los gobernadores de sus respectivas provincias, al ser de otro partido, podrían dejar que ellos se hagan cargo de los costos y los obliguen a una suba drástica del boleto de colectivo en sus distritos.Por otra parte, los funcionarios nacionales dieron detalles sobre la compensación parcial que estableció el Gobierno nacional para las provincias por la eliminación del llamado Fondo Sojero.Además, dieron detalles de las expectativas del Gobierno para el año próximo en materia energética: aseguraron que el país comenzará a exportar gas y que esto repercutirá positivamente en las facturas por ese servicio.