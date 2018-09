Sofía Kloster va por más luego de nuevos récords

Tras el gran fin de semana que tuvo iniciando septiembre Sofía Kloster en Resistencia, una pista ideal para ella, la parte final del año va terminando con una dosis de felicidad casi impensada luego que, hace un par de meses, se cayera la chance de ir al Sudamericano Sub 23.“La verdad que quedamos muy sorprendidos por los resultados, luego de los cambios de planes que tuvimos que hacer por la baja del Sudamericano Sub 23. Y bueno, estamos felices de haber podido plasmar la pretemporada de dos semanas realizada en Cachi en esos dos nuevos récords, que fue un objetivo que remontamos ahí a último momento”, mencionó la marchista rafaelina en el diálogo con Todo a Pulmón radio, por El Espectador 100.1.Lo paradójico es que en los días previos, Sofi tenía algunas dudas y lo reconoció en el diálogo. “La semana anterior a viajar estuvimos en un momento de inseguridad. No me sentía bien físicamente y no sabía lo que nos iba a deparar el fin de semana. Inicialmente iba a competir en 10 km. y por eso que te comentaba, decidí participar en 5 km el sábado y dependiendo de lo que pasara íbamos a competir el domingo”.Agregó que “el objetivo del sábado era bajar los 24m30 y si lograba hacer eso posiblemente el domingo iba a tener la chance del récord en 10. Fue asi, nunca había hecho dos pruebas en un mismo fin de semana y la verdad que por ser la primera vez, salió muy bien”. Recordemos que la nueva marca nacional U23 que logró la atleta del CRAS fue de 24m27s66, mientras que en 10.000 metros el registro es Absoluto con 50m31s45.Después de haber cumplido el primer objetivo en los 5.000 metros, Sofía había analizado junto al entrenador Ariel Magallanes tres alternativas en la siguiente distancia, que nos contó: “La primera era hacer el récord, otra mejorar mi marca si no se daba el récord y si no se daban esas dos, retirarme de la competencia porque no tenía sentido”.No obstante, ante la consulta sobre si en el desarrollo de la prueba notaba si estaba en vía de conseguir el logro principal, destacó que “hasta las últimas 8 vueltas no venía para ritmo de récord y lo sabía. Fue el momento en que cerré los ojos, apreté los dientes, dije vamos vamos, se puede y en las últimas 8 vueltas recuperé lo que ha había perdido. Estaba cansada del sábado, jugaba un poco psicológicamente en contra, pero pude recuperarlo al final”.Luego del tercer récord que consigue en Resistencia, el próximo rumbo en cuanto a competencias podría ser Paraguay. “Estamos analizando ir a un torneo en septiembre, pero no está confirmado. Luego sí competiremos en el Provincial Sub 23 en Rosario, y el Nacional de esa categoría en La Plata”. Por si le falta algo a este año en materia de marcas, recordando que en marzo en Ezeiza tuvo el Sub 23 en 20 km., anheló que “ahora queremos buscar récord de 20 km. en pista, por el momento eso. Lograr los mejores registros que se puedan en lo que queda del año”.