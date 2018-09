Messi e Icardi figuras

BARCELONA, 19 (AFP-NA) - El Barcelona goleó 4-0 al PSV Eindhoven, con triplete de Leo Messi, este martes en la primera jornada de la Liga de Campeones, en un partido que los azulgrana dominaron de principio a fin. Messi abrió el marcador con un gran saque de falta desde la frontal del área (32), Ousmane Dembélé hizo el 2-0 (75) y el argentino rubricó el 3-0 (77) antes de repetir por tercera vez de tiro cruzado (87), en un partido que el Barça acabó con diez por la expulsión de Samuel Umtiti (79).

El capitán azulgrana ya había advertido que la Orejona, que se le resiste al Barça desde 2015, iba a ser un objetivo prioritario esta temporada y el camino hacia la final no podía haber empezado de mejor manera. La victoria supone tres puntos de oro para encabezar el grupo B, empatado a puntos con el Inter de Milán que se impuso este martes 2-1 al Tottenham en el otro encuentro de la llave.



GOLAZO DE ICARDI

Con un gol del argentino Mauro Icardi, el Inter de Milán derrotó 2-1 al Tottemham después de ir perdiendo cuando faltaban cinco minutos para el final, este martes en el estadio Giuseppe Meazza, en un partido correspondiente a la primera fecha de la llave B. En un duelo entre dos equipos que pasan por dificultades en sus respectivos campeonatos, un gol de volante danés Christian Eriksen dio ventaja a los Spurs, pero el argentino Mauro Icardi (85) logró la igualada de una excelsa volea, y el uruguayo Matías Vecino (90+2) dejó tres valiosos puntos en Milán en un complicado grupo que completan el FC Barcelona y el PSV Eindhoven.

El club italiano regresaba a la máxima competición europea después de seis años de ausencia, un lapso demasiado largo para un club que atesora tres Champions en sus vitrinas.

Otros resultados: Grupo A. Brujas (BEL) 0 - Borussia Dortmund (GER) 1 y Mónaco (FRA) 1 - Atlético Madrid (ESP) 2.

Grupo C: Liverpool (ENG) 3 - París SG (FRA) 2 y Estrella Roja (SRB) 0 - Nápoles (ITA) 0.

Grupo D: Galatasaray (TUR) 3 - Lokomotiv Moscú (RUS) 0. y Schalke 04 (GER) 1 - Oporto (POR) 1.



DEBUTA REAL MADRID

El Real Madrid, ganador de las tres últimas ediciones de la Liga de Campeones, inicia este miércoles en casa contra la Roma la defensa de su título, mientras que su exjugador Cristiano Ronaldo, ahora en la Juventus de Turín, regresa a España para enfrentarse al Valencia.

Entre los equipos ingleses, los dos clubes de Mánchester afrontan partidos asequibles: City recibe al Lyon y United viaja a Suiza para jugar contra el Young Boys de Berna.

Grupo E: (13h55) Ajax de Amsterdam - AEK Atenas; (16h00) Benfica - Bayern Múnich.

Grupo F: (13h55) Shakhtar Donetsk - Hoffenheim. (16h00) Manchester City - Lyon.

Grupo G: (16h00) Real Madrid - AS Roma. Viktoria Plzen - CSKA Moscú.

Grupo H: (16h00) Young Boys de Berna - Manchester United y Valencia - Juventus.