La importancia de ganar en casa

La mano de ‘Lito’ Bottaniz ya se nota en Atlético de Rafaela. Tres jugados, dos ganados y uno empatado. Más el juego por Copa Argentina ante Lanús, con triunfo y clasificación a los octavos de final, también es un reflejo de este nuevo conjunto ‘albiceleste’.

Una de las premisas, como en cada temporada que se inicia, es hacerse fuerte de local. Al momento, jugados dos encuentros, la “Crema” parece haber recuperado la ‘memoria’ y se encamina como para volver a hacer del Monumental un reducto complicado para cualquier rival que lo visite. Algo que no logra desde hace un largo tiempo a esta parte…

“Algo que es muy bueno es poder recobrar la condición de local, hacernos fuertes en casa, que antes se había perdido”, destacó Víctor Bottaniz luego del éxito del domingo con un 3-1 ante Brown de Adrogué.



- ¿Qué análisis hacés del encuentro?



- Sabíamos que iba a ser un partido como el que fue, con un equipo que maneja bien los tiempos, hace los partidos largos. Lo trabajamos en la semana, creo que se les facilitó con el gol de tiro libre donde ellos esperaban encontrar el espacio para atacar, no se lo dimos, y la paciencia y la movilidad que tuvimos en el ST nos permitió igualarlo y después marcar la diferencia. Fue bueno el ST, el PT fue parejo, con algunas situaciones para nosotros, la del arranque del partido de ellos con una distracción nuestra, pero en líneas generales me parece que redondeamos un buen partido.



- Los cambios fueron fundamentales, sirvieron para cambiar la historia que se presentaba adversa…



- Sí, y es todo de los muchachos. Hay un grupo que está comprometido, cada uno sabe lo que tiene que hacer, al que le toca como siempre decimos, tiene la idea de lo que nosotros jugamos, entró Mezita (Diego Meza) en lugar de Ezequiel (Montagna), desgastó, está agarrando ritmo. El caso de Maxi (Casa) que le dio más frescura al ataque y pudimos aprovechar más los espacios y la velocidad de él; con el ingreso del Toro (Quiróz) tomamos un poco más de riesgos con la lesión de Lucas (Blondel) y tirando a Ramírez al lateral, todo eso se da por un serie de cosas.



- ¿Qué destacás del equipo?



- Estoy contento por haber tenido la paciencia y haber elegido el camino justo, los goles llegaron por donde podían llegar. Contento por el rendimiento del segundo tiempo.

Era un partido importante este, es un equipo “bicho”, viene de eliminar a Independiente, ganó en Madryn, está haciendo un torneo bueno, y se ganó.



- La pelota parada fue clave. Antes del gol de Quiroga ya habían ganado unas cuantas veces.



- Trabajamos bastante, lo aprovechamos. En este tipo de partidos es fundamental, no sirvió para equilibrar el juego y después con la envión anímica marcamos la diferencia.



- Pareciera que primero tienen que recibir el golpe para que reaccionen.



- No, no… no creo que sea así. Los partidos son todos muy cerrados, muy parejos. Si uno se pone a analizar, la mayoría de los partidos son así, a veces se abren con una pelota parada, como lo hicieron ellos. Lo más importante es tener la capacidad para poder revertirlo, en otro momento alomejor nos hubiésemos descuidado, nos hubiesen generado dos o tres situaciones, nos hubiesen marcado y a veces se hace difícil, el equipo tuvo la capacidad de jugarlo al partido, en el ST, aprovechar los momentos justos, igualarlo y después marcar la diferencia. Lo que nunca perdimos fue la tranquilidad, era lo que se había hablado.