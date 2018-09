Moreno, intratable en la Zona Norte

El torneo oficial de Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol va ingresando en su etapa final, de definiciones. Aún restan por jugarse tres fechas pero en el capítulo 19 ya hubo un campeón. La octava división de Moreno ya se aseguró el primer puesto y el propio club de Lehmann, tras la sumatoria obtenida en los enfrentamientos ante Sportivo Roca, se aseguró ser el mejor de la sumatoria general de la Zona Norte. Tremendo.

Por el lado de la Zona Sur, aún no hubo ninguna definición pero sí puede darse el próximo fin de semana en Novena con Atlético María Juana.

A continuación, atendiendo que Zenón Pereyra y Argentino de Humberto fueron los dos que quedaron libre, todo lo ocurrido y lo que se le viene a cada club:



ZONA SUR



Sexta División: Atlético MJ 3 (Luca Caviola, Emiliano Perren y Julián Marino) vs La Hidráulica 2 (Esteban Ribles y Facundo Navarro), Santa Clara 3 (Valentino Feresin, Joaquín Ramírez y Marcos Cavallo) vs Libertad E.C. 0, San Martín 1 (Gabriel Colombani) vs Josefina 1 (Kevin Gómez), Bochazo 1 (Federico Godoy) vs Florida 1 (Facundo Sosa), Esmeralda 3 (Rubén Navarrete, Jorge Serrano y Matías Juárez) vs Talleres MJ 0.



Séptima División: Atlético MJ 0 vs La Hidráulica 1 (Cristian Mendoza), Sp. Santa Clara 6 (Federico Parola, Lautaro Bergia x 3, Gabriel Gómez y Andrés Heinen) vs Libertad E. C. 0, San Martín 0 vs Josefina 3 (Ulises Aimar x 2 y Mateo Bocco), Bochazo 2 (Pablo Zapata y Luciano Díaz) vs Florida 3 (Facundo Ponce, Martín Montenegro y Facundo Peralta), Esmeralda 1 (Tomás Forzani) vs Talleres MJ 2 (Agustín Bonino y Alvaro Ruiz).



Octava División: Atlético MJ 1 (Ulises Cattani) vs La Hidráulica 1 (Ariel Peralta), San Martín 1 (Tadeo Capella) vs Josefina 2 (Nahuel Acosta y Emanuel Bottero), Bochazo 0 vs Florida 3 (Duilio Bravo y Alexis Lencina x 2), Esmeralda 1 (Facundo Fernández) vs Talleres MJ 1 (Genaro Zapata). A Santa Clara le dieron los puntos ya que Libertad E.C. no presentó la divisional.



Novena División: Atlético MJ 1 (Agustín Piovesan) vs La Hidráulica 0,Santa Clara 4 (Axel Expósito x 2 y Juan Suppo x 2) vs Libertad E. C. 0, San Martín 1 (Lucas Bortolan) vs Josefina 1 (Nicolás López), Bochazo 1 (Agustín Ocampo) vs Florida 0. A Talleres MJ le dieron los puntos ya que Esmeralda no presentó la divisional.



Novena Especial: Atlético María Juana vs La Hidráulica 0.



Próxima fecha (20°): Florida de Clucellas vs. Atlético Esmeralda, Deportivo Josefina vs. Bochófilo Bochazo, Libertad Estación Clucellas vs. San Martín de Angélica, La Hidráulica vs. Sportivo Santa Clara, Zenón Pereyra vs. Atlético María Juana. Libre: Talleres de María Juana.



ZONA NORTE



Sexta División: Moreno 0 vs Roca 3 (Brian Lionetto, Jonatan Boos y Joaquín Ulman), Vila 1 (Axel Noriega) vs Bella Italia 2 (Joaquín Sandes y Yair Leiva), U. Sancristobalense 1 (Diego Sandobal) vs Aldao 3 (Juan Trinchieri, Franco Demaria y Tobías Martino), Tiro Federal 3 (Cristofer Fernández, Alexander Fernández y Nicolás Orellano) vs Tacural 0, Ramona 2 (Tomás Panero y Jonatan Alvarez) vs I. Ataliva 1 (Lautaro Ricarte).



Séptima División: Moreno 2 (Santino Gaido y Paulo Rosales) vs Roca 2 (Alejandro Bustamante x 2), Vila 3 (Guillermo Mallet x 2 y Nahuel Trucco) vs Bella Italia 2 (Máximo Barbero e Ignacio Herrero), U. Sancristobalense 2 (Diego Sandobal x 2) vs Aldao 2 (Ignacio Amaya y Laureano Ferreyra), Ramona 2 (Santino Arce y Brian Feriger) vs I. Ataliva 0. A Tiro Federal le dieron los puntos ya que Tacural no presentó la divisional.



Octava División: Moreno 7 (Benjamín Castillo, Nahuel Bett x 2, Uriel Leiva x 2, Yoel Barberis y Fernando Tuequetti) vs Roca 0, Vila 0 vs Bella Italia 4 (José Salzgeber x 3 y Marcos Stieben), U. Sancristobalense 1 (Esequiel Torres) vs Aldao 3 (Uriel Iturre x 2 y Nicolás Leguizamón), Tiro Federal 2 (Michael Villarruel y Tomás Trumper) vs Tacural 0, Ramona 1 (Mateo Masuero) vs I. Ataliva 0.



Novena División: Moreno 1 (Yoel Loaiza) vs Roca 0, Vila 2 (Uriel Imhoff y Santino Bonsegundo Porta) vs Bella Italia 1 (Enzo Galizzi), U. Sancristobalense 1 (Ezequiel Sandoval) vs Aldao 1 (Gustav Díaz), Tiro Federal 5 (Luciano Fernández, Agustín Farías x 2, Luciano Villarroel y Nehemías Villalba) vs Tacural 0, Ramona 1 (Elías Vicedo Rico) vs I. Ataliva 6 (Juan Trossero x 2, Elías Hillairet x 2, Thiago Yaffer y Santino Enrich).



Próxima fecha (20°): Deportivo Tacural vs. Deportivo Ramona, Deportivo Aldao vs. Tiro Federal de Moisés Ville, Deportivo Bella Italia vs. Unidad Sancristobalense, Sportivo Roca vs. Argentino de Vila, Argentino de Humberto vs. Moreno de Lehmann. Libre: Independiente Ataliva.