La décima con adelantos

Anoche tuvo lugar la reunión del CD de Liga Rafaelina de Fútbol y quedaron definidos los días y horarios de los encuentros que tendrá la décima fecha del Clausura de Primera A. La misma comenzará el jueves, continuará el viernes y se completará el domingo.El programa es el siguiente:, a las 20:30 (Reserva 19 hs) Unión de Sunchales vs 9 de Julio., a las 22:00 (Reserva 20:30 hs) Argentino Quilmes vs Deportivo Tacural., a las 15:30 Ferrocarril del Estado vs Sportivo Norte, Argentino de Humberto vs Atlético de Rafaela, Florida de Clucellas vs Brown de San Vicente, Ben Hur vs Deportivo Libertad, Peñarol vs Deportivo Ramona.Anoche se jugó el postergado de la última fecha del clausura entre Talleres y La Hidráulica con victoria por 1-0 para los de María Juana con gol de Atilio Nevada (ST 44m). En Reserva ganó la “T” 3-2. Hoy, a las 21 y en Ferro se jugará el desempate de Reserva entre Bella Italia y Ataliva. El local será el conjunto ‘Tano’ e ingresarán por E. Oliber.