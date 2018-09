El Decano no pudo con Gremio

De local, Atlético Tucumán perdió anoche 2 a 0 frente a Gremio de Porto Alegre en el partido de ida por los Cuartos de Final de la Copa Libertadores, por lo que tendrá una dura y difícil revancha en Brasil.Pese a tener un arranque demoledor que puso a los brasileros en contra de su propio arco y con varias llegadas claras, a los 34 minutos, la defensa tucumana no estuvo atenta ante un pelotazo que llegó al borde del área y, tras ser asistido de cabeza, Alisson remató el balón frente al arquero Cristian Luchetti, que no pudo evitar la caída de su valla.Para colmo, Gervasio Núñez, que había entrado tempranamente a los 7 minutos por la lesión de Ricardo Noir, fue expulsado a los 44 de la primera parte luego de que el árbitro colombiano Wilmar Roldán considerara, VAR mediante, que había pisado con intención a un jugador del vigente campeón de la Copa Libertadores.Asimismo, el defensor Bruno Bianchi recibió una tarjeta amarilla y, por acumulación, no podrá jugar el partido de vuelta.En la segunda parte, a los 54 minutos el delantero brasilero Everton recibió un centro bajo que cruzó el área de Atlético Tucumán y amplió la diferencia.Con este duro resultado en el Monumental José Fierro, los tucumanos tendrán una dura parada en Porto Alegre el próximo 2 de octubre con el sueño de llegar a Semifinales de la Copa Libertadores por primera vez en su historia.