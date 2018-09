“Un material didáctico muy importante”

La licenciada Mara Espasande, directora del Centro de Estudios de Integración Latinoamericana “Manuel Ugarte”, también habló con los medios para explicar la obra que llevó a cabo la UNLa, el Atlas Histórico de América Latina y el Caribe. “Estamos muy contentos de venir a presentar una obra que llevó mucho trabajo, más de 3 años, de un equipo de investigación de 25 personas aproximadamente, sobre la historia latinoamericana. La idea es dar a conocer este producto que está en versión papel y en versión digital. Invitamos a todos a visitar la página atlaslatinoamericano.unla.edu.ar. Realmente creemos que es un material didáctico importante a la hora de conocer la historia latinoamericana y de conocernos a nosotros mismos, porque consideramos que muchas veces a los profesores les pasa que a la hora de enseñar historia latinoamericana se encuentran con una ausencia de materiales. Entonces terminan recurriendo a los manuales de mayor divulgación donde en la mayoría de los casos se presentan, en mayor profundidad, los procesos históricos europeos que los propios argentinos y latinoamericanos. Creemos que hay que dar todo una batalla vinculada a lo que enseñamos, desde donde enseñamos con materiales acordes tanto para estudiantes terciarios, secundarios y el público en general. Sabemos que no nos vamos a sentir latinoamericanos si no conocemos qué es América Latina y si no conocemos su historia. Desde esta inquietud, hace ya varios años que la rectora de la Universidad, Ana Jaramillo, conformó este grupo de trabajo, especialmente integrado en su mayoría por jóvenes recién recibidos, que tomaron esta producción también como una manera de formación. Esta es otra particularidad que tiene la obra donde no solo investigamos, sino también fuimos aprendiendo en la medida en que íbamos investigando y escribiendo. Después, obviamente, se sumaron los expertos, las lecturas críticas, la corrección, la revisión hasta que finalmente, el año pasado pudimos presentar esta obra de 3 tomos”.Al preguntarle qué impactos generó en la UNLa y lo que puede llegar a generar el Rafaela, Espasande sostuvo que “en la Universidad se abrieron un montón de líneas de trabajo a partir de esta presentación. Por un lado, muchos estudiantes se acercaron al Centro de Estudios Manuel Ugarte, que es el centro de la Universidad que estudia América Latina, para proponer proyectos de diferente tipo, queriendo estudiar personalidades de América Latina, queriendo repensar sus propias carreras desde otra matiz o desde otro lugar. Esto, en cuanto a los estudiantes, Y después generó un impacto muy fuerte en las escuelas secundarias de la zona y en los profesorados porque comenzaron a trabajarlo como material didáctico y a pedirnos continuar esta línea hacia el nivel no solo secundario, sino también inicial y primaria. Entonces, empezamos a publicar y ahora estamos en un proceso de producción de materiales didácticos para trabajar los actos escolares, las efemérides, que es la manera en la cual se aborda la historia en esas edades a partir de una mirada distinta, de una mirada latinoamericana. Por ejemplo, trabajar el 9 de Julio en una escuela a partir de la figura de Juana Azurduy y cómo desde su vida se puede hacer un abordaje de qué fue la Independencia y de lo que en ese momento eran las Provincias Unidas. Esa fue otra de las líneas de acción que generó esta obra”, finalizó.