Lifschitz y Uñac acuerdan trabajar en una agenda común de gobierno

El Gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y el de San Juan, Sergio Uñac, se reunieron este martes con el objetivo de articular una agenda común de gobierno. Ambos fueron parte de un encuentro regional de ejecutivos locales y dijeron tener temas en común respecto al federalismo y al desarrollo sostenible. Además, señalaron que observan cierta dificultad del gobierno nacional para cumplir con algunas de las metas proyectadas para el presupuesto 2019.

Los mandatarios provinciales tuvieron un encuentro protocolar en la sede de Gobierno en la ciudad de Rosario y luego, participaron del panel de apertura del seminario “Territorializar la agenda para el desarrollo”, donde hubo invitados de distintos lugares del mundo para discutir sobre los llamados objetivos del milenio.

Allí, Lifshitz resaltó las políticas empleadas en ambas provincias para redoblar los esfuerzos poniendo el foco en el desarrollo, la educación, la salud, la lucha por la igualdad de oportunidades, sobre todo para sectores bajos y medios. “Trabajamos activamente en ese sentido, con políticas públicas, inversión y decisión política. En Santa Fe tenemos un plan de trabajo que venimos sosteniendo desde gobiernos anteriores y que a mí me ha tocado profundizar en esta etapa, llevando adelante políticas innovadoras que generan alto impacto en la realidad social de las grandes ciudades, como por ejemplo el Plan Abre, que coordina toda la acción del Estado provincial y local. De esta manera trabajan todas las áreas: salud, educación, servicios públicos, políticas de hábitat, obras públicas, todo estructurado en función de la transformación urbana y social de los barrios más vulnerables”, destacó el gobernador santafesino.

Asimismo, en consultado por la prensa, Lifschitz se refirió al debate por el presupuesto nacional tras conocerse las pautas principales: “Hay dos cuestiones del presupuesto 2019 que han tenido difusión que me generan ciertas dudas. Una es la pauta de inflación de un 23% cuando este año vamos a cerrar arriba del 40 y la otra es el valor del dólar a $40,10 cuando en estos días se ha superado ese valor. Así que ya de partida parece difícil que se puedan cumplir esas metas”.

“Hay pautas de ajuste, de recorte de gastos a las provincias que también nos preocupan porque son partidas que están asignadas a gastos de carácter social como son el transporte y la tarifa eléctrica. Lo vamos a analizar y luego tomaremos una posición”, sentenció Lifschitz.

Por su parte, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, coincidió en la visión del mandatario santafesino y dijo que “Santa Fe y San Juan son dos provincias del interior que dentro de este federalismo han tratado de mantener los números, que la administración esté cerca de los objetivos y los planteos que hacen los ciudadanos". "Creo que esto es un colchón para aguantar las medidas nacionales. Lo que no veo posible es que podamos excluirnos cuando las políticas macros son tan complejas”, consideró el sanjuanino, quien fue declarado huésped de honor de la provincia de Santa Fe.

Por último, Uñac agradeció la invitación a la provincia santafesina y remarcó: “El gobernador es un gran dirigente, tengo una admiración por el desarrollo de la gestión de Santa Fe. Con Miguel (Lifschitz) tenemos una excelente relación, conduce una de las provincias más prósperas de la Argentina, y desde esa lógica, somos dos personas que tenemos una profunda vocación por el municipalismo, y para que la gestión esté cerca de la gente. Podemos construir cualquier desafío político, hay que ver de cara a las elecciones del año que viene cuáles son los escenarios, los planteos y ver las alianzas que se pueden generar”.