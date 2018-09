Cruces entre José López y el ex secretario de Cristina

BUENOS AIRES, 19 (NA). - Fabián Gutiérrez, el ex secretario privado de la ex presidenta Cristina Kirchner, negó ayer las declaraciones del arrepentido José López, quien aseguró haber recibido de su parte los bolsos con nueve millones de dólares que le fueran encontrados en el convento de General Rodríguez.

Mediante un escrito presentado en el Juzgado de Claudio Bonadio, en el que designó como defensor particular al abogado Martín Magram, el ex secretario se refirió a "la mendacidad" de la declaración que se conoció del arrepentido López en la causa de los cuadernos.

Según relató López, fue Gutiérrez quien lo llamó a una reunión en el NH Hotel ubicado en la Capital Federal y allí le pidió que retuviera el dinero, que le atribuyó a la ex presidenta Cristina Kirchner. Se refería –aclaró López- a los casi nueve millones de dólares que se le encontraron en los bolsos que trasladó al convento de General Rodríguez el 14 de junio de 2016, cuando fue detenido.

El ex secretario de Obras Públicas señaló que Gutiérrez, quien fuera secretario de Néstor y de Cristina Kirchner, era un hombre "de absoluta confianza de ambos" y que en esa reunión le manifestó que "debía cambiar de lugar un dinero", del cual no le informó la suma exacta.

Luego, "el 13 de junio en la noche tarde se presentaron de parte de Fabián tres personas que me dejaron los bolsos que fueran posteriormente secuestrados, y se fueron", señaló, según consta en el fallo del juez federal Claudio Bonadio en el que se ordenaron los procesamientos. "Yo estaba sumamente nervioso y paranoico. Tanto que más tarde, no recuerdo exactamente la hora, cargué el dinero en el auto así como el arma y me dirigí al convento", explicó López.

Respecto a Gutiérrez, dijo que cuando lo contactó "sin ninguna duda sabía que los mensajes y órdenes que vendrían con él provendrían de Cristina Kirchner".

"Fabián Gutiérrez era funcional a los dos a Néstor y a Cristina, pero en ese momento la única viva era Cristina. Si me llamaba Fabián era porque Cristina así se lo había indicado, Fabián era Cristina", sostuvo.

Y, sobre ello, agregó: "Es obvio que creí que el dinero era de Cristina y que quienes estaban enviado a Fabián era ella, y por eso le hice caso. Así fue como me dirigí al convento, y sucedió todo lo que es de público conocimiento".

Finalmente, López declaró que hasta el momento había evitado referirse al origen del dinero "por temor a Cristina Kirchner", a quien calificó como "una persona muy vengativa". "Lo hice por temor. Por temor a Cristina Kirchner, persona muy vengativa a quien conozco hace mucho tiempo. Como dije, temor a ser descubierto o delatado, temor sobre mi vida y la de mi familia", completó.



DINERO ILEGAL PARA

CAMPAÑAS ELECTORALES

José López afirmó que recaudaba dinero ilegal de empresas de la construcción destinado a campañas electorales del kirchnerismo, al declarar como arrepentido ante el juez federal Claudio Bonadio, según consta en el fallo que procesó a la ex presidenta Cristina Kirchner y otras 41 personas.

"Durante el período 2005/2010 se desarrolla un sistema que consistía en recaudar y mi función era de coordinar con Daniel Muñoz para que él fuera depositario de lo que la empresa que había nominado (Juan Carlos) Wagner pudiera hacer su objetivo", sostuvo López, que continúa detenido en un lugar reservado.

Según consta en la resolución de Bonadio, López subrayó que "en cuanto a la dinámica del sistema, las entregas a Muñoz eran de dos a tres veces por semana entre 100 mil a 300 mil dólares o euros". "Cuando había una entrega personas que desconozco que tenían relación con Muñoz se comunicaban conmigo a un teléfono punto a punto", subrayó el ex secretario.