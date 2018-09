Perdió la vida cerca del Hipódromo

Resultaron involucrados un automóvil Chevrolet Aveo conducido por Julián Domingo Antoniazi, de 31 años de edad y domicilio en calle Mitre al 900 de la ciudad de Recreo, en nuestra Provincia, y un camión Ford 7000 manejado por Oscar Alejandro N., de 39 años, falleciendo quien guiaba el rodado de menor porte.

En consecuencia, dicha arteria de circunvalación se mostró cortada al tránsito por permanecer el automóvil volcado obstruyendo la misma, hasta el arribo de una grúa.







PALABRA DE OCASIONAL TESTIGO Y EL CAMIONERO

Al respecto, una mujer que se conducía detrás del auto siniestrado y presenció el hecho dijo al móvil de Aire de Santa Fe que "el tránsito era normal, no sé si se distrajo o qué le ocurrió, que terminó chocando por detrás a un camión.

Por otra parte, aseguró que "el camión no hizo una maniobra brusca, y el coche no iba a alta velocidad. Posterior al accidente nos acercamos al auto, y nos dimos cuenta de que no podíamos hacer nada".







Además, la ciudadana afirmó que la víctima fatal era el único ocupante del Chevrolet Aveo.

Finalmente, el camionero dijo "iba manejando con normalidad por la mano derecha, y sentí un impacto en la luneta del camión".