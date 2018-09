Intendentes están preocupados por la situación económica

Ayer al mediodía se realizó una reunión plenaria del Foro de Intendentes Justicialistas en el bar Toribio de nuestra ciudad para manifestar su preocupación por distintas medidas que el gobierno nacional viene profundizando desde hace algunos meses a esta parte.Los mandatarios hicieron notar que el gobierno provincial no resulta exceptuado de la crítica ante la demora en el traspaso de fondos coparticipables y para obras menores que menoscaban las economías municipales y comunales.En carácter de anfitrión del foro, el intendente Luis Castellano se mostró particularmente preocupado por el recorte del "fondo sojero", la posible eliminación del subsidio al transporte y el aumento de la demanda social creciente.Castellano expresó su preocupación por “la caída de los recursos propios, los recortes fundamentalmente a niveles nacionales y, en algunos casos, a niveles provinciales porque también en obras menores necesitamos que se acelere el proceso”.Expresó que uno de los motivos de la reunión se fundamenta en ver “cómo podemos organizar el tema de la demanda social creciente, alimentos, medicamentos, alquileres. Hay gente que no llega a fin de mes; hay un aumento importante en la demanda de trabajo. Nosotros estamos en el frente de batalla pero si no tenemos el respaldo y el acompañamiento fundamentalmente de niveles superiores de Gobierno es muy difícil”.Con relación a las obras públicas, el mandatario declaró que “empezaron a aparecer inconvenientes en el compromiso de pago de cuota por parte de algunos frentistas con lo que empiezan a resentirse las obras”.Manifestó que “aumenta la demanda social. Lo que uno ve es que aumenta la demanda en los comedores comunitarios y particulares. Sucede mucho también la demanda de medicamentos porque, con el aumento que tuvieron, tampoco se pueden comprar. Yo diría que otro tema a atender es el empleo porque, si bien no hay despidos masivos, hay pequeñas intervenciones en algunas empresas de la ciudad en donde empiezan a verse algunos despidos".Participaron también de la reunión Camilo Busquets (Ceres), Enrique Mualem (Tostado), Stella Clérici (Cañada de Gómez), Ana María Meiners (Esperanza), Amado Zorzón (Malabrigo), Rubén Cuello (Calchaquí), Mario Fissore (Gálvez), Hugo Calvet (Coronda), Horacio Compagnucci (Las Parejas), Fernando Almada (El Trébol), José María Pedretti (Roldán), Carlos De Grandis (Puerto General San Martín), Mariano Cominelli (Fray Luis Beltrán), Daniel Cinalli (Capitán Bermúdez), Adrián Maglia (Granadero Baigorria), Nizar Esper (Arroyo Seco), Jorge Berti (Villa Constitución), Pablo Corsalini (Pérez), Enrique Vallejos (Reconquista) y José Luis Freyre (Venado Tuerto).En el encuentro se manifestaron diferentes inquietudes y preocupaciones ante las medidas adoptadas por el gobierno nacional y la forma en que estas repercuten en cada municipio, acordando llevar adelante el siguiente plan de acción:* Rechazar la modificación del destino de los recursos del Fondo Federal Solidario (fondo sojero).* Instar a los legisladores de orden nacional, tanto diputados como senadores de todos los partidos políticos, a que participen en el recinto y voten de manera negativa el decreto de necesidad y urgencia sobre el Fondo Federal Solidario, Nº 756/2018, en defensa del federalismo.* Solicitar a los legisladores la no aprobación del presupuesto nacional en caso de existir recortes a los municipios y comunas.* Solicitar al Partido Justicialista de la provincia la convocatoria de forma inmediata a los legisladores provinciales del PJ para una reunión a los fines de plantear las difíciles situaciones que se viven hoy en los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe.* Solicitar al gobernador Miguel Lifschitz la federalización de los recursos que llegan a municipios y comunas de la provincia de Santa Fe.Se habló de la caída de la recaudación propia, tasas y derechos, producto de la marcada contracción de la economía con una gran caída del PBI para 2018 y crecimiento nulo para el 2019. También sobre la disminución de los recursos coparticipables.La amenaza de eliminación del Fondo Incentivo Docente también tuvo lugar en la mesa de discusión, como así también la quita de tarifas sociales, los subsidios al combustible de transporte público de pasajeros, la paralización de la obra pública y la reducción y/o eliminación del impuesto sobre los Ingresos Brutos."Reiteramos la necesidad de que los legisladores nacionales participen votando en contra del decreto Nº 756/2018 y de este modo se hagan eco del justo reclamo que las ciudades del interior del país y, particularmente de la provincia de Santa Fe. Como así también entienden que el consenso fiscal ha perdido legitimidad".