La Festram descartó medidas de fuerza

El Plenario de Secretarios Generales de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) se resolvió no implementar medidas de fuerza para este jueves y viernes debido al principio de acuerdo en las negocaciones entre el Municipio de Fray Luis Beltrán. Es que en forma simultánea se llevó adelante un encuentro en la Delegación Rosario del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, entre el Intendente de esa ciudad del sur provincial, funcionarios provinciales y representantes de la Festram.En el encuentro celebrado en la cartera gubernamental, se acordó extender la instancia de conciliación laboral hasta el día 30 de noviembre, plazo prorrogable hasta el 31 de Diciembre en caso que la Justicia interviniente no se hubiese expedido resolviendo el fondo del litigio. En consecuencia, los trabajadores comprendidos en el conflicto colectivo seguirán desempeñando sus tareas normalmente y percibiendo los haberes correspondientes.Por tal motivo, fueron suspendidas las medidas de fuerza dispuestas por Festram inicialmente previstas para los días 20 y 21 del corriente por el conflicto en cuestión.Por otra parte el Plenario resolvió que se mantiene el reclamo de los Sindicatos que a la fecha permanecen con trabajadores en su jurisdicción que no percibieron o acordaron los retroactivos de los meses de mayo, junio y proporcional del aguinaldo por la aplicación de la cláusula gatillo acordada en Paritarias. Este reclamo será llevado adelante por cada Sindicato afectado con el apoyo de la regional a la que pertenece, con el inicio de medidas de acción directa locales y movilizaciones regionales.Tal como ya se informó, en el caso de la Municipalidad de Rafaela se pagaron los montos que surgieron por la aplicación de la cláusula gatillo, por lo que en el caso del SEOM no habrá planteo alguno.En otro orden, el secretario General de la CGT San Lorenzo Jesús Monzón agradeció al conjunto de los Sindicatos el acompañamiento en la movilización convocada por dicha CGT el pasado 4 de setiembre en reclamo por los despidos en el cordón industrial, la quita del Fondo Sojero, el acuerdo con FMI y la aplicación del Pacto Fiscal.Por último, el Plenario ratificó el acatamiento al Paro Nacional que se llevará adelante el próximo 25 de setiembre contra el modelo económico de ajuste implementado por el Gobierno de Mauricio Macri y la crítica situación social y económica que vive el país.