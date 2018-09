Busatto dijo que es “dramática la situación”

El Bar Siroco, ubicado en la esquina de Avenida Italia y Zanetti, fue el escenario este lunes de una conferencia que brindó el diputado provincial Leandro Busatto en medio de una recorrida que está realizando por la provincia para hablar de la actualidad de la industria santafesina.Ante la presencia de los medios locales, el funcionario comentó que “estamos contentos de poder charlar con la CGT y venir a presentar nuestro mapa sobre el cierre de industrias y despidos en un momento crítico donde en la Argentina, la producción y el trabajo están siendo arrasados por las políticas económicas del gobierno nacional. Nos parece sumamente valioso presentar este trabajo que hemos elaborado con mucha precisión sobre datos oficiales que relevan queQueremos conversar con ellos porque tenemos proyectos al respecto, porque entendemos, obviamente, que la situación es acuciante y la provincia tiene mucho por hacer en este sentido”.En segundo término, en referencia a cuáles son algunas de esas propuestas en medio de muchas críticas, el kirchnerista sostuvo que “nosotros hemos propuesto, hace ya unos 6 meses en la legislatura, un proyecto de ley para crear un fondo anticíclico de preservación del empleo. Ese fondo consiste en la afectación del 0,18% del presupuesto provincial de rentas generales. Con ese dinero, creemos que se puede crear un fondo que para cubrir, en carácter no remunerativo, el 50% de 4.000 salarios mínimos, vital y móvil por año. Y obviamente, es un programa destinado a aquellas empresas que se encuentran en una situación de crisis, similar a lo que pasaba con el programa de los Repros a nivel nacional. Eso, sumado a la cuestión tarifaria y al subsidio para algunas industrias en términos estratégicos, creemos que son incentivos que la provincia debería abordar, independientemente de que uno no pueda responsabilizarla por lo que está sucediendo a nivel nacional. Pero si uno puede pedir que la provincia tenga una actitud mucho más presente en una situación crítica que se está llevando, ni más ni menos, que la producción local y el trabajo”.Posteriormente habló de lo que les manifiestan en las recorridas y cuáles son los sectores más afectados: “En las recorridas que hacemos, hasta hace un año, la problemática más seria era la inseguridad. Hoy me parece que se ha sumado, claramente, la inseguridad económica, las tarifas, la situación de no llegar a fin de mes y muchísimo deterioro a nivel laboral. Eso, sumado a la incertidumbre económica que tienen muchos sectores de la producción, son las principales preocupaciones que estamos viendo hoy en toda la provincia, no solamente en el gran Rosario y el gran Santa Fe. Y me parece que también va a ser el eje de la campaña que viene. Y lo segundo que reclama la gente es que la dirigencia política esté cerca. Yo salgo a caminar mucho la provincia porque la verdad es que no concibo que en esta etapa de la Argentina la política tenga que estar tan distanciada de lo que está ocurriendo en la calle. Y me parece que la única manera de estar presente en la calle es estar cerca de la gente. Por eso es la tercera o cuarta vez en el año que estamos en Rafaela, después de estar en Rosario por la mañana. Venimos recorriendo la provincia intensamente porque para comprender lo que está pasando lo único y lo mejor que se puede hacer es estar cerca”.Con respecto a la autocrítica que hacen en referencia a la corrupción, que se llevó todo lo que está haciendo falta, opinó que “me parece que se ha montado un discurso bastante endeble desde ese punto de vista. No creo ni por asomo que ningún hecho de corrupción en la Argentina, por más que sea más de uno, haya ocupado las cifras que por ahí se manejan. Se dicen cosas al azar sin siquiera tener certezas de las cosas que se dicen. De todos modos, lo primero que hay que hacer desde la política es repudiar cualquier hecho de corrupción del partido que sea, del gobierno que sea o del funcionario que sea. Nosotros no concebimos que hayan funcionarios corruptos y en nuestro gobierno, si los hubo, tienen que ir todos presos, absolutamente. También creo que con el ánimo de alguna u otra manera de perjudicar nuestro espacio político, se están llevando adelante causas de naturaleza política con pocos ribetes jurídicos, cuando en realidad las causas deberían ser jurídicas con ribetes políticos. Lo que estamos viendo hoy con la causa de los cuadernos es una pena porque se está investigando una cosa que posiblemente sea seria que merezca investigarse y llegar con la cuestión a fondo, pero es tanta la torpeza jurídica de parte del juez y del fiscal que está a punto de correr peligro la causa para que en definitiva, lo único que termine siendo es perjuicio para la dirigencia más opositora de la Argentina. No se está yendo a fondo para buscar la verdad, se está yendo a fondo para cerrar los tiempos y que Cristina pueda volver a ser candidata. O porque, en definitiva, su suerte quede atada a una situación de desprestigio en términos judiciales. Ahora, si hay una causa jurídica que impulsar, si hay un hecho de corrupción que condenar, ningún dirigente político se puede hacer el distraído. Esto no solamente tiene que ver con la política, tiene que ver también con las empresas y con la financiación de la propia política. Me parece que en ese sentido, quienes somos hombres de estado tenemos la responsabilidad de explicar a los ciudadanos qué hacemos con su dinero, qué hacemos con el dinero de los argentinos y santafesinos y fundamentalmente, buscar mecanismos que transparenten el funcionamiento de los partidos políticos y del estado. Lo que está pasando se sabe hace años, no desde el kirchnerismo, sino desde la política en general y muy pocas veces se dice como se financian las cosas. Entonces, me parece que es una buena oportunidad para poner blancos sobre negros en esas cosas.Por último, aunque aún falta mucho, dio a conocer que será candidato en 2019. “Tengo intensiones de ser precandidato a gobernador en la interna del peronismo y de competir, seguramente, con Omar Perotti y algún otro dirigente del espacio del peronismo. Voy a expresar claramente un peronismo perteneciente a los 12 años de la gestión de Néstor y Cristina Kirchner y estoy orgulloso de ese espacio político independientemente que con aciertos y errores hemos fijado el rumbo económico de una Argentina distinta a la que estamos viviendo. Así que estoy caminando la provincia para ser candidato a gobernador y creo que es un momento importante para renovar la política y nos proponemos hacer eso, estar cerca de la gente, renovar la política y tratar de que nuestra candidatura tenga valor en tanto y en cuanto los santafesinos sientan que puedan realizar su sueño de vivir mejor”.