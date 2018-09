El torneo en la recta final

Se disputó durante el fin de semana la octava fecha del torneo Clausura de divisiones inferiores de Primera A, en la cual quedó libre 9 de Julio. Entrando al tramo final, ya que restan tres jornadas, se van perfilando los candidatos en las distintas categorías.Si bien todavía debe quedar libre, Atlético está con firmes chances en casi todas. La excepción es la séptima donde Unión ha sacado una luz interesante. En esta jornada la particularidad estuvo en quinta división, donde los cinco encuentros terminaron empatados y cuatro de ellos 0 a 0.Este es el resumen estadístico:Ferrocarril del Estado 0 - Libertad 0; Independiente de San Cristóbal 0 - Quilmes 0; Sportivo Norte 0 - Ben Hur 0; Unión 0 - Atlético de Rafaela 0 y Peñarol 1 (Ignacio Dietz) - Brown de San Vicente 1 (César Berasategui).Posiciones: Atlético 18 puntos; Unión y Brown 15; Ben Hur 12; Peñarol 11; 9 de Julio y Quilmes 9; Libertad 8, Sportivo Norte 7; Ferro 2 e Independiente 1.Ferro 2 (Nicolás Cisneros -2-) - Libertad 2 (Bladimir Duarte y Gastón Cejas); Independiente 1 - Quilmes 0; Unión 2 (Bautista Lorenzale y Tiago Bilan) - Atlético 1 (Pablo Rivas); Peñarol 0 - Brown 0. A Ben Hur se le otorgan los puntos porque Sportivo Norte no presenta división.Posiciones: Atlético y Ferrocarril del Estado 17 puntos; Libertad 15; Unión 14; Brown 11; Ben Hur 10; Peñarol e Independiente 9; 9 de Julio 5 y Quilmes 1.Ferro 0 - Libertad 0; Independiente 0 - Quilmes 0; Sportivo Norte 1 (Owen Escobar) - Ben Hur 3 (Aarón Vega -2- y Fabián Quiroga); Unión 1 (Julián Kerk) - Atlético 0. Peñarol gana los puntos porque Brown no presenta división.Posiciones: Unión 21 puntos; Atlético y Ben Hur 15; Ferro 12; Libertad 11; 9 de Julio 10; Peñarol 10; Sportivo Norte 9; Independiente 5 y Quilmes 4.Ferro 1 (Lucas Moralez) - Libertad 1 (Brian Goro); Independiente 0 - Quilmes 2 (Nicolás Aiassa -2-); Sportivo Norte 0 - Ben Hur 1 (Federico Fontanetto); Unión 0 - Atlético 1 (Kevin Jappert) y Peñarol 2 (Lautaro Rodriguez y Bruno Bahl) - Brown 2 (Rubén Ortiz -2-).Posiciones: Atlético 22 puntos; Ferro 17; Unión y Quilmes 13; Ben Hur 10; 9 de Julio y Peñarol 8; Libertad 7; Brown 5; Sp. Norte e Independiente 3.Ferro 1 (Rodrigo Pomba) - Libertad 0; Independiente 0 - Quilmes 0; Sportivo Norte 1 (Máximo Ruata) - Ben Hur 2 (Gerónimo Méndez -2-); Unión 0 - Atlético 4 (Benjamín Gagliardo, Alex Almaraz, Agustín Luna y Marcelo Albuatti) y Peñarol 2 (Ramiro Sosa y Gino Alessio) - Brown 1 (Atuel Cuello).Posiciones: Atlético 21 puntos; Peñarol 16; Brown y Quilmes 12; Ben Hur 11; Sp. Norte y Unión 9; 9 de Julio 8; Ferro 6; Libertad 5; Independiente 1.Ferro 0 - Libertad 0 y Unión 0 - Atlético 2 (Alvaro Martinoli y Misael Rodriguez).Posiciones: Atlético 24; Unión 16; en los primeros puestos.Libertad 0 - Ferro 2 (Facundo Ortiz y Luciano Córdoba); Quilmes 0 - Independiente de San Cristóbal 1 (Abregú); Ben Hur 3 (Camilo Alberto, Bautista Bessone y Benjamín Arias) - Sp. Norte 0 y Atlético 1 (Tomás Perez) - Unión 0. Deben jugar Brown - Peñarol.Posiciones: Atlético 21 puntos; Ferro 19; 9 de Julio y Ben Hur 12, en los primeros puestos.Libertad 0 - Ferro 1 (Diego Villarreal); Ben Hur 3 (David Quinteros -2- y Bautista Ferreyra) - Sp. Norte 0 y Atlético 2 (Valentino Gandín -2-) - Unión 0. Deben jugar Brown - Peñarol.Posiciones: Atlético 21 puntos; Ferro 18; Ben Hur 16; 9 de Julio 15, en los primeros puestos.Atlético vs. Peñarol; Ben Hur vs. Unión; Quilmes vs. Sp. Norte; Libertad vs. Independiente y 9 de Julio vs. Ferro. Libre: Brown de San Vicente.