Barcelona y otros grandes debutan en la Champions

BARCELONA, 18 (AFP-NA). - El Barcelona inicia el martes ante el PSV Eindhoven (13h55 hora argentina) su camino hacia el título de la Liga de Campeones, una competición que no gana desde 2015 y que se ha convertido en su gran deseo. "El año pasado ganamos la Liga y la Copa (del Rey), pero nos quedó la espinita de la Champions, sobre todo por la forma en la que se produjo la eliminación", recordaba el 15 de agosto pasado el capitán del Barça, el astro argentino Leo Messi. "Vamos a darlo todo para que esa copa tan linda vuelva al Camp Nou", añadió ante los aficionados azulgranas antes jugar el Trofeo Joan Gamper contra el Boca Juniors.El Barça lleva tres años consecutivos cayendo en cuartos de final, habiendo sido especialmente dolorosa su eliminación el pasado año cuando tras ganar 4-1 en la ida ante la Roma, cayó 3-0 en la vuelta.En el mismo horario jugarán Inter frente a Tottenham, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino, en Milán, también por el Grupo B.TAMBIEN EL DEL CHOLOEl Atlético de Madrid, que no acaba de despegar en Liga, visita el martes al Mónaco (16:00 hora argentina) en la primera jornada de la Champions buscando una victoria que sirva de revulsivo al equipo rojiblanco. "Tranquilos. Es un momento para aguantar y estar fuertes", decía el sábado el técnico rojiblanco, Diego Simeone, tras empatar in extremis con el Eibar 1-1 en Liga.El Atlético llega al partido contra el Mónaco atravesando su peor inicio de temporada desde 2009 con sólo 5 puntos en cuatro jornadas de Liga, situado a siete puntos del Barcelona, líder del campeonato.Grupo A, Brujas vs. Borussia Dortmund (16 horas) y Mónaco vs. Atlético de Madrid (16); Grupo C, Liverpool vs. PSG (16) y Estrella Roja vs. Nápoles (16); Grupo D Galatasaray vs. Lokomotiv (16) y Schalke vs. Porto (16).¿PODRA EL REAL MADRID?La edición de 2018-2019 de la Liga de Campeones comienza este martes y miércoles para los 32 equipos clasificados, que buscarán levantar la Orejona ocho meses después en el estadio Metropolitano de Madrid, sede del Atlético de Madrid.¿Podrá el Real Madrid aumentar su leyenda con un cuarto título en la cancha de su vecino y rival?. Más allá de las marchas de Zidane y de Ronaldo, el Real Madrid mantiene el bloque que derrotó 3-1 al Liverpool en Kiev en mayo. Los goleadores de la final, Gareth Bale y Karim Benzema, aún están ahí, al igual que el aspirante al Balón de Oro, el croata Luka Modric, o el campeón del mundo Raphaël Varane. La llegada del arquero belga Thibaut Courtois ofrece al nuevo técnico Julen Lopetegui una nueva alternativa bajo el arco.Pero la Casa blanca vio irse a Zinédine Zidane, el entrenador que conquistó tres Champions en dos años y medio, y sobre todo a Cristiano Ronaldo, el máximo goleador de la historia de la competición con 120 goles, 20 más que el argentino Leo Messi.Campeón de la Serie A los últimos siete años, la Juve no sólo se hizo con los servicios del astro luso. También ejerció opción de compra sobre Douglas Costa, fichó a Joao Cancelo, sedujo a Emre Can e hizo regresar al histórico central Leonardo Bonucci.