Sensaciones y sentimientos

LA LLORONA. LEYENDA Y MASDentro del cancionero mexicano, existen coplas muy difundidas que aluden a la “llorona”.Y también una leyenda con varias versiones.Está la que refiere que una campesina llegada a la ciudad encontró trabajo en una casa de familia rica y se enamoró del hijo de su patrona, resultando de esas relaciones que quedara embarazada. Al enterarse sus patrones fue despedida. Su propia familia le sugirió que ocultase el embarazo debajo de un amplio delantal, lo que le generó a la campesina una gran angustia, y una noche bajo un gran aguacero corrió hacia el río, parió su hijo y lo lanzó a la corriente. Al darse cuenta de lo que había hecho se lanzó ella por el río gritando y llorando. Se dice que en las noches de luna después de una creciente se oye el llanto de esa mujer y se la puede ver tras el rayo de luna en el agua, tratando de alcanzar al niño.Se representa a la llorona como una mujer alta y estilizada con atuendo de color blanco no pudiéndose distinguir los rasgos faciales. También se la describe como una mujer sin pies porque parece desplazarse por el piso sin rozarlo. Hay dos modos de interpretar sus apariciones: como señal de mal agüero para enfermar a las personas, empeorar a los enfermos o llevar desgracias a sus seres queridos, o también, que la llorona es un ser inofensivo que necesita consuelo despertando piedad en la gente y, cuando alguien se acerca a ayudarla, le roba sus pertenencias.Pero ¿tienen que ver las coplas cantadas con la leyenda de la llorona?Veamos que dicen distintos versos para la música de La llorona.“Salías del templo un día, llorona /cuando al pasar yo te vi / hermoso huipil llevabas, llorona / que la Virgen te creí”.“Ay de mi llorona celeste / llorona de azul celeste / y aunque la vida me cueste, llorona / no dejaré de quererte”“Dos besos llevo en el alma, llorona / que no se apartan de mí / el último de mi madre, llorona / y el primero que te di”“No sé que tienen las flores, llorona / las flores del camposanto / que cuando las mueve el viento, llorona / parece que están llorando”.Hay lectores que dirán que son referencias que no tienen por qué hacer pensar que corresponden a la leyenda o al modo de actuar de la llorona.Otros, que la similitud se origina en el culto a la muerte que existe en el folclore mexicano.También, algunos pueden pensar poéticamente -y con buena dosis de sentimientos- la cuestión y considerar que ese llanto se origina en las tristes experiencias de vida de la llorona, e incluso ir más lejos suponer que insinúan el arrepentimiento de las dos familias que causaron el daño a la jovencita campesina.Desde aquí; lo suficientemente lejos para poder ser objetivos, y lo necesariamente cerca para verlo como sentimiento y sensación (y por qué no poesía sobre el misterio de la vida) nos parece un buen motivo de reflexión para compartir y tal vez (también por qué no) cantar bajito para nosotros.Gracias, Juan Carlos Azario, por sugerir el tema y aportar datos decisivos para concretarlo.