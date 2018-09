Iba en una moto robada

Un sujeto de 26 años se dirige con su moto por calle Maipú. Va en su motocicleta Keller de 110cc., e intenta doblar por Arenales. Pero no puede, ya que efectivos policiales le piden que se detenga.El sujeto baja, y es interrogado por la autoridad. El sujeto no puede responder ninguna de las preguntas que le hace la ley, y ergo, lo termina admitiendo. Al parecer no es "su" moto, sino que es robada...Esto sucedió ayer por la mañana, temprano, cuando efectivos policiales de Comisaría Segunda detuvieron a la persona en cuestión. Que no tenía ni un papel en mano. Y la moto, en cuestión, "hecha trizas". No apta para circular.Claudio Germán G., oriundo de la localidad de Lehmann, no supo dar demasiadas explicaciones. O no quiso hacerlo. Eso lo definirá la justicia de ahora en más.Lo concreto es que este vehículo presentaba “Pedido de secuestro” desde el 31 de mayo de 2018, desde la Comisaría Nº 13. En tanto, los oficiales informaron al fiscal de turno, el cual le formó causa por “Encubrimiento” al sujeto que transitaba en la moto.Una motocicleta marca Honda Wave y un automóvil marca Fiat Palio colisionaron en el cruce de calles Lavalle y Sarmiento, en la esquina del Diario LA OPINION.Producto del suceso resultaron lesionados un joven de 27 y una joven de 22 años que se trasladaban en la motocicleta. En tanto, el conductor del coche, un sujeto de 75 años no sufrió lesiones. Efectivos de la Comisaría N° 1 se hicieron presentes en el lugar.