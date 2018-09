¿Tendrá más fechas el calendario del TC?

El Turismo Carretera responde siempre a los intereses de contar con una fecha de la categoría más popular de Argentina. A la vista está el cierre del año 2018. No solo dos de las cinco competencias de la "Copa de Oro" se disputarán en trazados nuevos, sino que serán, precisamente, las últimas dos: El Villicum de San Juan y el Autódromo San Nicolás Ciudad, en la provincia de Buenos Aires.Esto fue calificado por Gastón Mazzacane, piloto y vicepresidente 2º de la Asociación Corredores Turismo Carretera, como "una apuesta fortísima del TC".Así lo describió Mazzacane en diálogo con Jorge Luis Legnani en el micrófono de "Campeones" por Radio Continental AM590. Y ante tal demanda, se supo que se intenta no dejar fuera a los interesados en el año próximo. "En principio no, no se va a ampliar el calendario", dijo Gastón. "El TC está siendo requerido en diferentes provincias, se está evaluando, pero aún no está decidido", refirió, sobre el estudio de la situación.El hecho de tener por delante un año electoral en la política nacional deja disponibles menos fines de semana en el año, sumando dificultades. "Es complejo armar el calendario, abordar los domingos que uno planea a lo largo del año", mencionó el hijo del presidente de la ACTC.Además, la economía de los últimos meses no ha colaborado con el país "ni con la logística de la categoría como para poder correr cada semana o con solamente 15 días entre carreras; quizás se va a tratar de hacer carreras dobles", manifestó.Mazzacane también fue consultado por el cambio de pantalla de TV que, entre rumores, ha surgido como tema recurrente no solo en los boxes del Turismo Carretera. También en categorías como el Súper TC2000 se escuchan mensajes referidos a una posibilidad de cambio: "La realidad es que, tengo entendido, personalmente, que no va a haber cambios", señaló.