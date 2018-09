Dictará seminario de danza contemporánea

El seminario -a cargo de Margarita Molfino- se llevará a cabo el sábado 22 y el domingo 23 de septiembre, de 11 a 13 hs, en Isadora Escuela de Danzas (Agustín Alvarez 534). Las clases están destinadas a personas con diferentes niveles. No se requiere ser bailarín profesional. La única condición es haber transitado algún tipo de experiencia física en cualquier disciplina que involucre al cuerpo.Las inscripciones deben realizarse por mail a [email protected] El cupo es limitado. El arancel, que deberá abonarse antes de comenzar la clase, es de $ 250.Esta capacitación es organizada por Danzarte y cuenta con el aporte de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura.Durante las clases, el entrenamiento físico es abordado desde una perspectiva del cuerpo como un sistema con fuerza, potencia, reacción, flexibilidad, permanencia y transformación constante. Este desarrollo físico es a su vez generado y desarrollado a través de ejercicios y pautas que apelan a una percepción abierta, a la escucha de la información sensible que cada cuerpo tiene. La búsqueda de las clases es a través del movimiento y la experiencia física, siempre ampliando la sensibilidad, la percepción y la disponibilidad del cuerpo. Su busca indagar cómo es bailar con la energía necesaria evitando tensiones musculares; encontrar diferentes musicalidades y dinámicas propias de cada cuerpo; moverse en un espacio distinto del cotidiano, romper sus jerarquías y límites habituales. Allí donde creemos saber de lo que nuestro cuerpo es capaz, suspender el curso normal de un movimiento, un hábito, desviarlo y encontrar nuevos de manera responsable.Las clases ponen especial atención a lo colectivo, lo grupal, entramados de cuerpos que en su vinculación encuentren estados de acumulación, devenires, transformaciones, permanencias físicas. A qué dinámicas, potencias accedemos colectivamente y cómo nos apropiamos de esa información para utilizarla individualmente. Estudiaremos las posibilidades del cuerpo, sus diferentes ejes, el peso, su relación con el suelo, sus articulaciones y sus asimetrías como apertura hacia nuevas formas de moverse, reconociendo diferentes puntos de apoyo y niveles. Siempre en relación al espacio en el que nos movemos y al que movemos.La motivación principal de estas clases es indagar qué puede un cuerpo, tu cuerpo en particular y la potencia creativa cuando se vincula. Por eso las clases admiten diferentes niveles de formación, donde cada uno se relaciona con el material de un modo único a compartir con los demás. Pensar el movimiento y el cuerpo como una enorme posibilidad de desarrollar conocimiento.Margarita Molfino es bailarina, actriz, docente y Licenciada en Artes por la Universidad de Buenos Aires (Facultad de Filosofía y Letras).Como actriz se forma con Julio Chávez, Alejandro Catalán, Mariana Obersztern, Liliana Popovich, Vanesa Weimberg y Marcelo Savignone.Su formación como bailarina comienza en 1990 en Rafaela (Santa Fe), donde estudia danza clásica, danza contemporánea, composición e historia de la danza. Forma parte del grupo "Danzarte" bajo la dirección de Gabriela Guibert, con presentaciones en el interior, Capital Federal y en distintos festivales. Desde 1999 toma clases en Buenos Aires con Carlos Casella, Marina Giancaspro, Eugenia Estévez, Gustavo Lesgart, Ana Garat , Rodolfo Prantte, Mayra Bonard, Diana Szeinblum, Lucas Condro, Viviana Iasparra, Inés Rampoldi y Leticia Mazur. Toma numerosos cursos en el extranjero y en la argentina con docentes como David Zambrano, Juan Kruz Díaz Garaio Esnaola, Thusnelda Mercy (Pina Bausch), Variña Canto Vila (Damaged Goods) y Cristopher Roman (Forsythe), entre otros. Completa su entrenamiento con yoga (Ashtanga - Iyengar) y técnica Alexander.Colabora en el asesoramiento corporal y coreográfico de diferentes obras teatrales.Participa en video-clips comerciales como bailarina, actriz y coreógrafa.Ejerce la actividad docente en Buenos Aires desde 2004 (Escuela Municipal de Arte Dramático; Instituto de Teatro de Julio Chávez; clases independientes) y dicta clases teóricas de Historia de la Danza en la carrera de intérprete de la escuela Dance and Move.