La provincia realizó otra entrega de medicamentos

El Laboratorio Industrial Farmacéutico de Santa Fe (LIF) entregó esta semana, un nuevo despacho de opioides al Instituto Nacional del Cáncer (INC) para el tratamiento del dolor. Los mismos se ofrecen a precios que oscilan entre un tercio y la mitad de lo que cuestan estos medicamentos en el mercado. De esta manera, el LIF avanza, en el marco de las políticas sanitarias desplegadas por el Ministerio de Salud de Santa Fe, en la entrega de este tipo de medicamentos. En esta ocasión, la provisión fue de 316.000 comprimidos de metadona de 5 miligramos y 2.370.000 comprimidos de morfina de 10 miligramos, en el marco de un programa de suministro de este tipo de fármacos a nivel nacional coordinado por el Instituto Nacional del Cáncer. La metodología de entrega es centralizada: la medicación llega desde el LIF al Banco Nacional de Drogas Oncológicas y desde allí se distribuye a distintos puntos del país. En la primera etapa de este programa piloto, que duró desde 2014 a finales de 2016, la metodología fue distinta, ya que el LIF por pedido de expreso del INC se encargó de realizar una entrega puerta a puerta a lo largo de todo el país, suministrándose más de un millón de comprimidos de las dos drogas citadas.La intervención conjunta del LIF y el INC en este programa tuvo su inicio en el año 2014. El laboratorio público santafesino viene desarrollando su producción a medida de la demanda efectuada por el organismo nacional, en cuanto a su presentación y composición, a partir de las necesidades expresadas por los distintos profesionales médicos a lo largo del país, en coordinación con el INC. Los medicamentos producidos por el laboratorio estatal santafesino son destinados a pacientes de hospitales con enfermedades terminales o críticas, como el cáncer en sus distintos tipos. Los nosocomios que atienden estas demandas desarrollaron áreas de cuidados paliativos para morigerar el dolor que generan estas enfermedades. El programa suscripto oportunamente y coordinado por el Instituto Nacional del Cáncer llega a este tipo de efectores entrenados en el manejo y administración de la medicación provista por el LIF. En esta línea de tratamientos farmacológicos para una determinada patología, el Estado nacional desde 2014 a través del INC, ha apostado a la producción pública logrando costos por debajo de un tercio o la mitad de lo que salen estos medicamentos en el mercado. A través de una licitación nacional, el LIF logró ser el oferente en este rubro, producto del beneficio económico en cuanto a la reducción significativa de precios en este tipo de fármacos hechos a medida.El gobierno de Santa Fe y el Ministerio de Salud de la provincia consideran que estas enfermedades deben ser abordadas en el marco de una política pública del Estado provincial, ocupando lugar prioritario y específico dentro de la agenda sanitaria. En aras de ese objetivo, tanto el LIF como la Agencia de Control del Cáncer y otras áreas sanitarias santafesinas vienen desarrollando acciones coordinadas que ponen de manifiesto la centralidad de las políticas públicas en la prevención y tratamiento de estas patologías, en beneficio de la población local y nacional.El Laboratorio Industrial Farmacéutico proveyó un total de 1.065.000 comprimidos de opioides a Nación desde el año 2014, a través del programa piloto para Cuidados Paliativos en pacientes con enfermedades activas, progresivas y avanzadas, en el marco de un convenio marco con el Instituto Nacional de Cáncer (INC). En octubre de 2014, el LIF comenzó la producción y distribución de metadona 5 mg, metadona 10 mg y morfina 10 mg en comprimidos para abastecer al programa en el ámbito de los servicios oncológicos. Los primeros centros en ser incorporados por el INC al programa piloto fueron los hospitales de la ciudad de Rosario Gabriel Carrasco, Roque Sáenz Peña, Juan B. Alberdi, de Niños Víctor J. Vilela y el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (Cemar), junto el General de Agudos Dr. Tornu, Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari y Dr. Baldomero Sommer. Más tarde, a principio del año 2016, se incorporaron otros centros del resto del país, como la Farmacia Central del Ministerio de Salud de la provincia de Catamarca; la USAD de Ensenada, provincia de Buenos Aires; Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires; Benito Juárez, provincia de Buenos Aires; Viedma; San Luis; Cipolletti y Formosa.En el año 2013, el LIF comenzó a trabajar en el desarrollo de morfina 10 mg y metadona 5 mg y 10 mg, en comprimidos de liberación inmediata (LI). El caso de la morfina 10 mg LI fue una novedad, dado que no existía esa concentración en el mercado farmacéutico. Desde el LIF se presenta el proyecto como “un traje a medida” para los médicos prescriptores, dado que las dos formulaciones fueron desarrolladas dando cumplimiento a las necesidades requeridas por las autoridades del Instituto Nacional de Cáncer, profesionales médicos especializados en cuidados paliativos de diferentes partes del país, responsables de farmacias de distintos hospitales y autoridades de la Anmat.