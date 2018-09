"Están las necesidades y otros son los recursos"

En la reunión de comisión del Concejo Municipal participaron los funcionarios municipales Delvis Bodoira (secretario de de Prevención en Seguridad) y Marcela Basano (secretaria de Hacienda).A su término, un cronista de LA OPINION consultó a Bodoira sobre lo tratado en el encuentro, expresando que "fue una muy buena reunión a la que fuimos con la Secretaria de Hacienda porque una cosa son las necesidades y otra son los recursos para hacer frente a esas necesidades. Este es el camino del diálogo para que los concejales se saquen sus dudas, ya que estamos a un piso de distancia. Creo que la ciudadanía quiere que en el tema de seguridad estemos todos del mismo lado, que sea una verdadera política de Estado y no que tenga una bandera política determinada. Hay que seguir trabajando en este línea".-Preguntaron sobre la viabilidad de comprar 10 motos para la Guardia Urbana y ahí Marcela (Basano) les explicó que en realidad ese supuesto ahorro de no estar el Subsecretario de Movilidad Urbana no era tal porque la paritaria que se había cerrado en un 18%, a principio de año el Gobierno había fijado un 15%, quedó absolutamente desfasado por la realidad, esa paritaria tiene cláusula gatillo; se despejaron todas las dudas desde la parte técnica. Después se habló en general del estado de los móviles, es para destacar que estamos próximos a adquirir las dos nuevas unidades que los ediles nos habían autorizado por compra directa y a través del programa Equipar vamos a recibir una camioneta 4x4 más antes de fin de año, si prospera la licitación.En la mañana de ayer dieron cuatro despachos de comisión, a saber:* Proyecto minuta de comunicación sobre gestionar la donación de la calle 500 Millas (Lisandro Mársico).* Proyecto de resolución sobre declarar de interés municipal la colecta de donación de sangre (Silvio Bonafede).* Proyecto de resolución sobre solicitar a la Nación provisión de medicamentos (Evangelina Garrappa).* Proyecto de ordenanza sobre modificar el punto a) del artículo 65 de la ordenanza 2969 y el artículo 2 de la ordenanza 4969 referente al uso del casco (Mársico).Al respecto sobre este último proyecto, su autor destacó ante la consulta de este diario que "la ordenanza aprobada sobre la retención de motovehículos que no llevan casco en el que se establecía tres meses de campaña previo a la implementación, pero fue vetada por el Departamento Ejecutivo con un veto propositivo, proponiendo que a los tres meses le agreguen otros 9 meses para que se empiece a implementar. Ese veto no queda firme porque nosotros lo rechazamos con los 2/3 de los votos, quedando firme la primera ordenanza que había yo presentado. Ahora yo lo bajé de 9 meses a 5 meses, por eso dictamos este instrumento en el que tenemos 3 meses de campaña y concientización, luego se empieza a implementar la ordenanza, pero durante los 5 meses no te retienen la moto, el Municipio procederá a vender el casco a los que adquieran antes de retener la moto te lo cargan a la infracción sin antecedentes, si no te llevan la moto".Esta mañana a las 8:30 horas se realizará la reunión de comisión de Obras Públicas.