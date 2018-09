Lista de empresarios y ex funcionarios

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El juez federal Claudio Bonadio procesó a 42 personas, 17 de ellas con prisión preventiva, en tanto, dictó la falta de mérito para otras 6 y en 3 casos más no resolvió la situación procesal.Los ex funcionarios que fueron procesados son:- Cristina Kirchner.- Julio De Vido.- Roberto Baratta.- Javier Lazarte.- Rafael Llorens.- Hernán Gómez.- Fabián García Ramón.- José María Olazagasti.- Walter Fagyas.- José López.- Carlos Mundin.- Raúl Vertúa.- Gerardo Ferreyra.- Néstor Otero.- Juan Carlos Lascurain.- Sergio Taselli.- Hernán Del Río.- Claudio Uberti.- Oscar Centeno.- Carlos Wagner.- Claudio Glazman.- Juan Carlos Goycoechea.- Angelo Calcaterra.- Luis Betnaza.- Armando Loson.- Rudy Ulloa.- Alberto Taselli.- Aldo Roggio.- Juan Chediak.- Javier Fernández.- Oscar Parrilli.- Germán Nivello.- Jorge Mayoral.- Norberto Oyarbide.- Alejandro Ivasinnevich.- Santos Uribelarrea .- Gabriel Romero.- Jorge Balán.- Hugo Dragonetti.- Hugo Eurnekian.- Ernesto Clarens.- Enrique Pescarmona.- Jorge Neira.- Javier Sánchez Caballero.- Rodolfo Poblete.- Héctor Zabaleta.- Franco Valenti.- Osvaldo Acosta.* Además fue sobreseído el empresario Raimundo Peduto y extinguida la acción penal contra el ex presidente Néstor Kirchner y el secretario Daniel Muñoz, por sus fallecimientos.* El juez no resolvió la situación procesal del ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, su secretario Hugo Larraburu y del empresario Jorge "Corcho" Rodríguez.