Información a la población por infecciones respiratorias

El ministerio de Salud, a través de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud informa a la población que continúa la circulación de virus respiratorios en el ámbito provincial: el sincicial respiratorio (VSR), adenovirus y parainfluenza. También se ha detectado circulación de virus de la Influenza (causante de la gripe). Para evitar estas enfermedades predominantes en invierno se recomienda:* Fortalecer la lactancia materna.* Tener el esquema de vacunación al día, se recuerda que los niños menores de los 2 años deben recibir las vacunas BCG y anti-Hepatitis-B (al nacer), salk/ Sabin, pentavalente, antineumocócica 13 valente, rotavirus, meningococo, triple viral, anti Hepatitis-A, varicela y entre 6 meses y 2 años 2 dosis de vacuna antigripal.* Generar ambientes libres de tóxicos, evitar el humo de cigarrillo que disminuye el funcionamiento de las defensas del aparato respiratorio en los niños más pequeños. Cuidar el aire interior de las viviendas, por eso evitar el humo de leña.* Ventilar las habitaciones* Lavarse frecuentemente las manos al regresar a la casa luego del trabajo, escuela o salidas* Evitar llevar los niños a ambientes cerrados con mucha gente, en estos espacios se favorece el contagio de infecciones respiratorias* Consultar inmediatamente si el niño está enfermo, no dejar de amamantarlo, bajarle la fiebre con paracetamol y concurrir a un efector cercano al domicilio.Prestar atención a los “signos de alarma”, es la mejor manera de detectar y tratar a tiempo las infecciones respiratorias, impidiendo que se agraven. Si un niño presenta fiebre alta, respiración con pausas y agitación; esta pálido, decaído, adormecido y no tiene hambre, es necesario llevarlo sin demora al centro de salud más cercano a su domicilio.La gripe en personas sanas produce cuadros que pueden ser leves o moderados y en general se resuelven en una semana. No hace falta realizar estudios de laboratorio, solo frente a la sospecha por los síntomas el médico indicara el tratamiento más adecuado. En algunos casos puede complicarse siendo la neumonía el cuadro más frecuente. Los síntomas de todas las gripes son similares. Todos los tipos de gripe pueden causar:* Fiebre o sentirse afiebrado/con escalofríos* Tos y/o dolor de garganta* Dolores de cabeza y/o de cuerpo* Cansancio* Algunas personas pueden tener vómitos y diarrea, aunque esto es más común en los niños que en los adultos.Está fuertemente recomendado para protegerse contra la gripe y sus posibles complicaciones graves que los grupos de riesgo se vacunen todos los años. Las personas con riesgo alto de contraer gripe (niños, ancianos y personas con ciertas afecciones) también deberían recibir la vacuna neumocócica. La vacuna contra la gripe de temporada protege contra tres virus de influenza La vacuna contra la gripe 2018 protege contra el virus H1N1 y otros dos virus de influenza (un virus de influenza H3N2 y un virus de influenza B).Insistimos en la importancia de que los que pertenecen a grupos de riesgo concurran a vacunarse, está garantizada la provisión de dosis en todos los efectores y estamos a tiempo para evitar las complicaciones por gripe.¿Por qué vacunamos a los niños? Todos los niños mayores de 6 meses y menores de 2 años deben vacunarse contra la gripe de temporada tan pronto como la vacuna esté disponible porque no cuentan con defensas para defenderse. Si un niño recibe la vacuna contra la gripe por primera vez, necesitará 2 dosis, con un intervalo de cuatro semanas. Si no se cuenta con formulación pediátrica usar la mitad de dosis de la de adultos.¿Por qué se prioriza vacunar a la mujer durante el embarazo? Las embarazadas presentan mayor riesgo de enfermedad grave y muerte y puede producir complicaciones como muerte fetal, neonatal, parto prematuro y bajo peso al nacer. El riesgo es el mismo durante todo el embarazo. La transferencia de defensas al recién nacido por la madre vacunada durante el embarazo, le brindarían protección durante los primeros meses de vida.¿Cuánto dura la protección? La protección se obtiene generalmente en 2 a 3 semanas. La duración de la inmunidad después de la vacunación es de 6 a 12 meses. La vacuna contra la gripe ¿puede transmitir la enfermedad? ¿La vacuna contra la gripe no puede causar la enfermedad? Los virus de la influenza que contiene la vacuna están inactivos (muertos), al fabricar las vacunas contra la gripe se matan los virus que se utilizan¿Por qué algunas personas pueden no se sentirse bien luego de recibir la vacuna contra la gripe? El efecto secundario más común de la vacuna es el dolor en la zona donde se aplicó la inyección. Otros síntomas como la fiebre, los dolores musculares y la sensación de malestar o debilidad no son muy frecuentes Todos ceden dentro de los 2 días.¿Por qué hay personas que reciben la vacuna contra la gripe y aún tienen síntomas similares a los de la gripe? Existen varios motivos por los cuales alguien puede sentir los síntomas similares a los de la gripe incluso después de haber recibido la vacunaLas infecciones por el neumococo ocurren durante todo el año, con mayor frecuencia durante los meses de invierno, es el agente que más frecuentemente complica las infecciones virales como gripe, ocasionando neumonías. Neumonía, meningitis, infección en la sangre e inflamación del oído. Depende del lugar en el que se declaren los síntomas, la enfermedad neumocócica puede adquirir una u otra denominación. Pero en todos los casos se esconde una bacteria llamada Streptococcus pneumoniae (neumococo). La neumonía neumocócica (infección del pulmón) es la forma grave más común de la enfermedad y se caracteriza por la presencia de fiebre y escalofríos, tos, respiración rápida o dificultad para respirar y dolor en el pecho. A pesar de que todos podemos contraer la enfermedad neumocócica, ésta es más común en niños menores de 2 años y en personas mayores de 65 años. También en aquellos con ciertas condiciones de salud de alto riesgo similares a las que predisponen a la gripe, como enfermedades renales, cardiacas o pulmonares crónicas, personas diabéticas, con sistemas inmunológicos debilitados, fumadoras y en quienes no poseen bazo. Se dispone de 2 vacunas para neumococo, se debe concurrir al centro de salud u hospital más cercano donde se verificará cuál vacuna deben recibir.