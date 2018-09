Tras conocerse el procesamiento de Cristina Kirchner en la causa por los cuadernos, Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la ex presidenta, criticó al juez federal Claudio Bonadio al señalar que es "el que barre en Comodoro Py" y "el que menos sabe de Derecho"."No puedo entender cómo el Consejo de la Magistratura sigue sosteniendo a estos jueces que se pasan por el trasero el principio de inocencia y lo que es la prisión preventiva, que debe ser una medida excepcional", sostuvo al respecto.En este sentido, Dalbón consideró que si no hay una idea "firme de lo que es la Justicia argentina, vamos a tener un problema grande porque no somos Brasil".