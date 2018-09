Macri destacó la labor de los "Think Tanks"

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El presidente Mauricio Macri destacó ayer la labor de los principales "Think Tanks" (usinas de pensamiento) del mundo para que el G20 "sea un verdadero éxito" y les pidió poner "las necesidades de la gente siempre en primer plano".En ese contexto, Macri exigió "recomendaciones concretas" que deben estar "orientadas a la acción y a construir entre todos un futuro mejor para nuestra gente".El Presidente se pronunció así en la apertura del encuentro T20, que reúne a los principales "Think Tanks" del mundo, como también a autoridades gubernamentales, representantes de organizaciones internacionales y de la comunidad empresarial."Ustedes nos acercan a la sociedad civil. Es importante que sus aportes sean concretos y orientados a la acción porque es la única manera de tener un impacto positivo en la realidad. Sé que abordaron casi todos los temas y estoy seguro de que su documento será un aporte constructivo para el trabajo que queda por delante. Sigamos poniendo nuestro esfuerzo para que el G-20 sea un verdadero éxito", indicó Macri.Durante un acto que encabezó en el Centro Cultural Kirchner (CCK), el mandatario se refirió a "personas que quieren desatar todo su potencial, beneficiarse de la revolución tecnológica, un mundo mejor para sus hijos". "Sus documentos serán un aporte constructivo", les prometió Macri a los principales referentes de usinas de pensamiento de los países que integran el G20.Y agregó: "buscamos que el G20 siga siendo protagonista como un espacio de coordinación, construir sobre preocupaciones compartidas e intereses comunes". "La cooperación internacional puede permitirnos construir un futuro mejor y el rol de los grupos de afinidad es fundamental", señaló el jefe de Estado.Los representantes de las distintas usinas de pensamiento que se reúnen para profundizar las conversaciones sobre tópicos relevantes y esbozar la mirada a futuro de la red abierta e independiente de "Think Tanks".De hecho, Macri recibió el Communiqué a la presidencia argentina del G20, un documento sobre gobernanza global y recomendaciones de políticas públicas como contribución para el comunicado final de la Cumbre de Líderes que se realizará en la ciudad de Buenos Aires el 1 de diciembre próximo.El informe fue presentado por Adalberto Rodríguez Giavarini, presidente el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI), y por Jorge Mandelbaum, titular del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).Ese grupo de afinidad del G20 convocó a especialistas en finanzas internacionales que analizaron el impacto de la digitalización en el trabajo, la educación y la política, la equidad de género y el cambio climático, entre otros temas relevantes.El documento entregado a Macri cuenta con veinte propuestas presentadas en nueve ejes de trabajo: Políticas e instituciones para el futuro del trabajo; Igualdad de oportunidades para una educación de calidad; Acción climática e infraestructura para el desarrollo; Seguridad alimentaria y agricultura sostenible y Equidad económica de género.También, Cooperación internacional para revitalizar el sistema multilateral de comercio; Cooperación tributaria para la equidad y la transparencia; Acciones coordinadas para promover la estabilidad financiera internacional; y Gobernanza global para la cohesión social.