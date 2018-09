Informe sobre cierres y despidos en Santa Fe

A más de dos años del comienzo de la gestión de Mauricio Macri, el balance para los santafesinos es negativo. Cierres de industrias y empresas, locales vacíos y despidos fueron una noticia constante durante la administración de Cambiemos.La Encuesta Permanente de Hogares, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), muestra una considerable baja en la ocupación laboral en los dos grandes conglomerados urbanos, con especial énfasis en Rosario, donde entre noviembre de 2015 y noviembre de 2017 se registraron 78.523 puestos de trabajo menos. En el sector industrial, la cartera laboral provincial registró hasta junio la pérdida de 3.215 empleos y el cierre de 263 firmas, de las cuales 253 eran consideradas “micro”. En total, el Observatorio Laboral del Ministerio de Trabajo contabiliza el cierre de 2.726 empresas en todo el territorio santafesino.El futuro no parece alentador: el titular de la cartera laboral, Julio Genesini, sostuvo que en el primer semestre de 2018 se registraron 2.539 despidos, “igual cantidad de despidos individuales de los que se dieron durante todo el año pasado”.Un relevamiento propio de las noticias de cierres de empresas y despidos, publicados entre el 1 de enero de 2016 y el 1 de agosto de 2018 en los medios de comunicación contabiliza 3.929 cesantías. En base a esos datos, se elaboró un mapa interactivo que refleja esa realidad. La situación es preocupante y no se percibe una mejora en el futuro inmediato. La apertura indiscriminada de las importaciones, la caída en las ventas internas y el aumento de los costos, vinculados en gran parte a los aumentos tarifarios decididos por el Ejecutivo nacional y acompañados por el gobierno provincial, han afectado a distintos sectores, como la industria metalúrgica, automotriz y la del calzado, entre otras. Por su parte, el desplome en el poder adquisitivo de los segmentos medios y bajos afectó los niveles de ventas. Esa caída, sumada al incremento de tarifas, selló la suerte de cientos de locales comerciales. De hecho, en Rosario hay 2.611 locales vacíos más que en 2015. Es necesario cambiar el rumbo. Así no se puede seguir.En octubre de 2015, en Santa Fe había 119.194 trabajadores industriales y 6.118 industrias. Los números surgen del Observatorio Laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia. Transcurridos 30 meses de gestión de Mauricio Macri como presidente, la situación cambió. El mismo informe registraba a junio 115.932 trabajadores industriales y 5.855 industrias. Es decir que, en apenas dos años y medio de administración de Cambiemos, en Santa Fe se perdieron 3.215 empleos industriales y cerraron 263 industrias. No es el único sector afectado por lo que Macri denominó “una tormenta”, eufemismo de crisis: en total, en la provincia hay 50.170 empresas, 2.726 menos que hace tres años, lo cual no configura una novedad, ya que el propio Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, admitió que “desde 2015 cerraron más PyMES de las que abrieron”. En cuanto a los rubros más afectados, luego del metalúrgico aparecen alimentos, química, panadero, comercio, frigorífico, lácteos, calzado, estaciones de servicio y naval. Una de las localidades más afectadas es Fray Luis Beltrán. La ciudad, que según el censo 2010 tiene 15.389 habitantes, sufrió el cierre de la química ArZinc en 2016, que dejó 400 despidos. Luego hubo cesantías en la Cooperativa de Agua Potable (17), en Fabricaciones Militares (35) y en la Municipalidad (11), lo que hace un total de 463 bajas.