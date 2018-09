Evaluar apto médico para carreras de calle

El concejal del Partido Demócrata Progresista Lisandro Mársico ingresó al Concejo una minuta de comunicación a los fines de que el Departamento Ejecutivo analice la posibilidad de requerirles a los participantes de carreras de calle, en aquellas competencias de 5 km o más, que se lleven a cabo total o parcialmente en la ciudad, que presenten un Certificado Médico de Aptitud Física (apto médico) para ser autorizados a correr.Sólo el 5% de los competidores en un maratón son deportistas de elite cuya salud está exhaustivamente controlada. La mayoría son amateurs. Por eso Bilotta, ex presidente de la Asociación Rosarina de Atletismo, insistió en que “es muy importante agotar todas las instancias educativas en la población; tener controles médicos no garantiza eliminar el 100% de los riesgos, pero sin dudas los minimiza”.La muerte súbita en el deporte constituye un episodio inesperado, por causa natural, no traumática ni violenta y sin síntomas previos o con síntomas en un tiempo previo corto, que se produce durante la práctica de un deporte o dentro de la hora posterior. Si bien su prevalencia es baja, la muerte súbita en un atleta tiene un fuerte impacto en la población general que reconoce en el deportista un paradigma de la salud.Un certificado básico contempla un examen clínico y un electrocardiograma. El certificado avanzado incluye una ergometría, un ecocardiograma y exámenes de laboratorio.“Ante la organización de carreras de calle, que se desarrollen total o parcialmente en la ciudad, sería conveniente, que el Ente Público Local si es este quien la organiza, o entidad que lleve a cabo el evento, evalúen la posibilidad de requerir a los participantes un certificado Médico de Aptitud Física (apto médico), que indique que el competidor está en condiciones de correr”, esgrimió Mársico.La ley 5397 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su capítulo II -carreras de calle- artículo 12º establece: “Será de carácter obligatorio la presentación de un Certificado Médico de Aptitud Física (apto médico) para la práctica de la misma. Dicho certificado tendrá una validez máxima de 1 año, a partir de la fecha en la que fuere expedido”.“Competencias llevadas a cabo en las ciudades de Córdoba, Rosario y Tandil, han tenido que lamentar fallecimientos de deportistas durante el trayecto, además de lo sucedido hace pocos días en la media maratón de Buenos Aires, en la cual un santafesino se desvaneció en el Km.4, al sufrir un paro cardiorrespiratorio”, finalizó.