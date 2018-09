Rechazo opositor

BUENOS AIRES, 18 (NA). - Legisladores de los principales bloques de la oposición criticaron duramente ayer las previsiones del Presupuesto 2019, condicionaron su voto a eventuales cambios y advirtieron que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estuvo detrás de la confección del texto.El jefe del bloque del FPV-PJ, Agustín Rossi, aseguró que "el FMI interviene directamente sobre la economía argentina", al opinar sobre la presentación de la ley que realizó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en el salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados.Otro que se mostró muy enojado fue Axel Kicillof, quien afirmó: "Nos pasan un presupuesto a carpeta cerrada y nos dicen que si no se aprueba, se discute o se cambia, entonces el país desbarranca".El diputado peronista Felipe Solá evaluó, a su vez, que la "gobernabilidad" del país no se pondrá en riesgo en caso de que no sea aprobada la ley.