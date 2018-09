El dólar retrocedió a $ 40,40

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El dólar retrocedió ayer once centavos y cerró a $ 40,40 para la venta por una fuerte presencia del Banco Central, que vendió US$ 301 millones para contener la devaluación del peso a horas de la licitación de Lebac. Según un promedio de la autoridad monetaria, el billete finalizó este lunes a $ 38,65 para la punta compradora y a $ 40,40 para la vendedora.Se trata de la primera baja tras cinco incrementos consecutivos por la persistente corriente compradora de divisas. Operadores indicaron que la autoridad monetaria no sólo concretó durante la sesión ventas directas en la plaza cambiaria, sino que también intervino en el mercado de futuros.En un comunicado, el Banco Central informó que tuvo una participación vendedora por US$ 301 millones. Además, señaló que las reservas internacionales finalizaron en US$ 49.620 millones, al disminuir US$ 389 millones.Así sucedió en una jornada en la cual el Gobierno presentó el Presupuesto 2019, recibió apoyo del FMI y a horas de una nueva licitación de Lebac.LEBACEl Banco Central deberá afrontar hoy una nueva pulseada con el mercado en otra licitación de Lebac para la cual ya anunció una batería de medidas con el fin de cambiar su estrategia y evitar así mayor presión sobre el dólar.En el marco de las modificaciones lanzadas para contener la suba de la moneda norteamericana, la autoridad monetaria adelantó que desde el miércoles pondrá en marcha un aumento de cinco puntos en los encajes bancarios, mientras también señaló que para las entidades bancarias "ofrecerá Notas del Banco Central (NOBAC) a un año de plazo y Letras de Liquidez (LELIQ)".El riesgo de la licitación de Lebac se vincula principalmente con la posibilidad de soltar pesos al mercado y que luego sean volcados al dólar, lo cual impulsaría la demanda ante una limitada oferta, cuyo mayor volumen es abastecido hasta el momento por ventas de reservas del organismo que conduce Luis Caputo.