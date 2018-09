Menos restricciones para instalar antenas

El Concejo Municipal analizará desde hoy un proyecto de ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo a partir del cual se modifica por completo la regulación existente a la hora de instalar antenas para telecomunicaciones (ya sea de compañías celulares o de radios). En el caso de aprobarse, se podrían instalar prácticamente en cualquier parte de la ciudad. Incluso, las estructuras para las mismas podrían servir como columnas de iluminación o para instalar videocámaras.

Esto surge a un año de que los vecinos del barrio 17 de octubre lograran que no se instalara una en las cercanías de un espacio público. A principios de este 2018, junto a ambientalistas, pidieron que se desmantele lo que estaba armado hasta ese momento y pidieron una audiencia al Concejo Municipal, la cual todavía no tiene fecha. Luego de aquella situación, hubo un compromiso de modificar la normativa vigente.

En diálogo con "Algo dirán", (Radio Galena, 94.5 Mhz), la coordinadora de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Mariana Nizzo indicó que "la diferencia con respecto a la ordenanza anterior es que en esta buscamos dar mayores alternativas a las empresas en cuanto a las posibilidades de ubicación. Pero, al mismo tiempo, sin ir en detrimento de la estética urbana. Hacemos una diferencia entre lo que es la antena en sí (que es el elemento que permite la comunicación) y la estructura de las antenas"

Actualmente, como en el texto de la nueva ordenanza, las antenas se pueden instalar en cualquier parte de la ciudad. "Lo que se modifica sustancialmente es en la posibilidad de generar nuevas estructuras, mucho más estética y más armónicas con el entorno. Actualmente hay algunas restricciones muy fuertes en cuanto a radios de volcamiento de la antena (NdR: se debía dejar un área para que, en el caso de que se cayera, no dañara construcciones cercanas)", agregó y completó: "esas estructuras reticuladas se van a poder ubicar fuera de la zona urbana o en áreas de áreas de actividad económica. Lo novedoso de esta ordenanza es que se van a permitir un tipo de estructura -que se están utilizando en CABA- que son una especie de monopostes, tipo columna de iluminación, donde incluso van a tener la alternativa de ponerle iluminación e, incluso aprovechar esta instalación de fibra óptica para futuras colocación de cámaras". Nizzo aclaró que "este tipo de estructuras podrían ubicarse en espacios públicos, donde la Municipalidad podría tener mucho más control sobre las mismas. Van a pasar totalmente desapercibidas". No descartó la posibilidad de instalar estas columnas en cartelería, respetando la normativa. Este tipo de antena, no requerirán de una "zona de volcamiento", aunque evitarían que se instalen una cerca de la otra.

Al mismo tiempo, indicó que esta nueva ordenanza permitiría al DEM a firmar un convenio con el ENACOM, que es el ente nacional que controla las comunicaciones, específicamente, las radiaciones de las antenas. "Esto implica que habrá un mayor control sobre este tema", dijo Nizzo.

Nizzo pidió que la normativa salga aprobada del Concejo "lo antes posible, porque a las comunicaciones hay que mejorarlas"



ANTENAS EXISTENTES Y FUTURAS

"Vamos a estar estableciendo un plazo para que las antenas existentes presenten un informe ambiental no solamente desde el punto de vista de la radiación de las antenas sino también de los soportes estructurales porque también es un tema que tenemos que regular: la seguridad de las estructuras. Es decir: estas pueden permanecer donde están siempre y cuando demuestren que tanto la radiación de la antena como la seguridad de la estructura están dentro de los parámetros de seguridad", dijo Nizzo.

En cuanto a si hay presentaciones para instalar más antenas, dijo que "no hay más de 4 o 5 para estructuras. Pero hay presentaciones formales informales de todas las empresas".

El año pasado, ante una presentación ante el Concejo Municipal, Personal había dicho que necesitaba instalar otras 7 antenas además de la del barrio 17 de octubre. "Con esta nueva ordenanza, hay un cambio de planes", concretó Nizzo.