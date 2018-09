Emotiva y concurrida ceremonia de despedida a De la Sota en Córdoba

CORDOBA, 17 (NA). - Los restos del ex gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota fueron velados a cajón cerrado a lo largo de todo el domingo en el Centro Cívico del Bicentenario de la provincia, con la presencia de varios referentes políticos. La ceremonia, que comenzó a las 9:00 y es abierta al público en general, se prolongará hasta las 11:00 de este lunes, cuando el cuerpo del dirigente peronista será trasladado al panteón familiar.

En el velatorio de De la Sota se encontraban, entre otros, el actual mandatario local, Juan Schiaretti, junto a su esposa, Alejandra Vigo. "Quise colocar en su féretro la banda de gobernador de la provincia de Córdoba que él me colocara a mí cuando asumí en diciembre para que lo acompañe en su viaje final hacia el cielo, donde seguramente estará acompañando y velando por los cordobeses y los argentinos", comentó el gobernador.

Visiblemente emocionado durante un corto encuentro con periodistas en la entrada del Centro Cívico, Schiaretti se despidió así de su "amigo y compañero de toda la vida". "Dio toda por la provincia y la patria, en los momentos más difíciles que le tocó vivir como parte de nuestra generación, mantuvo siempre firme sus convicciones democráticas y trabajó desde la vuelta de la democracia por la unión de los cordobeses y los argentinos", agregó.

De acuerdo con los medios locales, en el lugar también estaban Ramón Mestre (intendente de la ciudad de Córdoba) y los radicales Mario Negri, Gustavo Santos y Oscar Aguad, ministro de Defensa.

En tanto, Sergio Massa participó de la ceremonia junto a su esposa, Malena Galmarini, y a varios diputados del Frente Renovador: "El dolor que viven los cordobeses, su familia y los que lo queríamos y compartíamos con él tiene que venir acompañado de aprender y tomar su lección de vida y de política: ser corajudo cuando se pelea por las convicciones, firme, determinado, creer en un país federal, creer que no hay enemigos, sino adversarios, tratar de pensar siempre en buscar a los mejores a la hora de gobernar".

En declaraciones a la prensa al participar de la ceremonia de despedida al referente peronista, el ex diputado nacional llamó a "recordar su obra y su legado", a la vez que consideró que "el mejor dirigente que nos dio la democracia moderna no merecía morir de esta manera".

"Me llena de orgullo ver que desde toda la Argentina se le reconoce su rol y su legado. A los cordobeses quiero pedirles que defiendan ese sueño de Córdoba como corazón de la Argentina que tenía José", subrayó el tigrense. Y concluyó: "Perdimos a un hombre de Estado, un hombre que podía sentarse a dialogar aún cuando el otro pensara distinto, algo que hoy necesita la Argentina. José era un político de raza. Respiraba política".

Massa fue compañero de De la Sota en el 2015 dentro del Frente UNA, sello con el que ambos compitieron en una interna para candidato a Presidente.

El Centro Cívico del Bicentenario, sede del Gobierno provincial, fue el lugar en el que se llevó a cabo la ceremonia de despedida de De la Sota, quien murió en la noche del sábado al chocar con su camioneta, marca Volvo, a la altura del kilómetro 782 de la Ruta N° 36.

El dirigente peronista, que se dirigía desde Río Cuarto a la ciudad de Córdoba para festejar el cumpleaños de su hija Natalia, impactó de lleno con la parte trasera de un camión y falleció en el acto.

Schiaretti anunció cinco días de duelo por la muerte de su antecesor, quien ejerció el cargo de gobernador de Córdoba en tres ocasiones: dos mandatos entre 1999 y 2007 y un último del 2011 al 2015.

Por su parte, el intendente de la capital provincial, Ramón Mestre, dispuso tres días de duelo desde el 15 hasta el 17 de septiembre, inclusive.

La primera autopsia que se le realizó al cuerpo confirmó que el dirigente peronista falleció a raíz de "un grave traumatismo de cráneo, compatible con el manejo a alta velocidad de su vehículo" que le provocó la "muerte de manera instantánea".

El cadáver del ex gobernador fue retirado del auto el sábado por la noche y allí comenzaron las tareas de establecer los motivos de su deceso, que finalizaron este domingo alrededor de las 6:00.

Su peluquera, Norma Espamer, contó a las radios locales que lo había visto "muy cansado" horas antes del accidente y precisó que el ex mandatario cordobés "se dormía" en su local mientras le hacían un trabajo de tintura.

Varios dirigentes del oficialismo y de la oposición expresaron su tristeza por la muerte del referente del PJ, entre ellos el presidente Mauricio Macri, que se manifestó "conmocionado" por el hecho.

También la ex mandataria nacional Cristina Kirchner le envió sus "condolencias" a familiares y allegados, al igual que lo hizo el jefe del interbloque Argentina Federal en el Senado, Miguel Ángel Pichetto.