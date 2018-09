El viernes con "Cuarentón"

NOCHE DE STAND UP

El viernes 21 a las 22 hs. llega una nueva noche de Stand Up en el Centro Ciudad de Rafaela.

Se presenta el rosarino Jorge Fossetti, actor y humorista argentino. Ha trabajado como comediante, escritor, creativo publicitario, guionista, productor y director de teatro y TV. Su papel más conocido a nivel nacional fue imitando a "Daniel" (Daniel Scioli, gobernador de la Provincia de Buenos Aires) en el sketch humorístico "Gran Cuñado 2009", parodia de Gran Hermano emitida en Showmatch.

En la ciudad de Rosario Jorge Fossetti es reconocido por su labor como integrante del grupo humorístico Marca Cañón, con el cual se desempeñó en teatro y TV y cuya primera etapa fue entre 1996 y 2012. En el 2016 el grupo volvió a reunirse y presentarse en vivo. Participó en numerosos espectáculos teatrales y programas de TV, en Rosario y Buenos Aires.

En esta oportunidad presentará en la Sala L del Teatro Lasserre “Cuarentón” un unipersonal de humor stand up con una mirada ácida sobre relaciones de pareja, mascotas, dietas, quiebres generacionales, series de tv y otros temas, desde la óptica de quién ha pasado los 40: una edad en la que el pilates califica como deporte.

“Jorge Fossetti Cuarentón” es un espectáculo que se destaca por su originalidad dentro del stand up rosarino.

Las entradas se pueden reservar por teléfono al 503124 de 16 a 20 hs. y tienen un costo de $150 entrada general y $120 para jubilados y socios.

Este ciclo cuenta con el apoyo de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura.