Hamilton se aleja tras su victoria en Singapur

Lewis Hamilton (Mercedes) se impuso ayer en el Gran Premio de Singapur con más comodidad de la esperada, ya que Sebastian Vettel (Ferrari), su rival por el título, sólo finalizó en el tercer lugar, víctima en parte de los errores tácticos de su equipo.

A seis carreras del final, el piloto británico de Mercedes amplió su ventaja sobre el alemán de Ferrari a cuarenta puntos y parece acercarse irremediablemente a su quinta corona mundial en la Fórmula 1.

El holandés Max Verstappen (Red Bull) logró su sexto podio de la temporada, mientras que los finlandeses Valtteri Bottas (Mercedes) y Kimi Räikkönen (Ferrari), fueron cuarto y quinto, respectivamente, superando al australiano Daniel Ricciardo (Red Bull).

El bicampeón del mundo español, Fernando Alonso (McLaren) logró su mejor resultado desde el GP de Azerbaiyán disputado en el pasado mes de abril, al ocupar el séptimo puesto en Singapur.

Después de lograr la pole el sábado, Hamilton sumó su cuarta victoria en las calles de la ciudad-Estado asiático, en la competencia nocturna.

"El equipo lo dio todo, pero me pareció una de las carreras más largas de mi vida", confesó un extenuado Hamilton al bajarse de su monoplaza.

El cuádruple campeón del mundo realizó una muy buena salida que le permitió liderar la carrera en el momento en que entró el auto de seguridad en la primera vuelta tras el accidente entre los dos Racing Point Force India, conducidos por el mexicano Sergio Pérez y el francés Esteban Ocon.

La presencia del pace car, un habitual en las ediciones precedentes del GP de Singapur, no tuvo gran incidencia en una carrera sin demasiados atractivos.

Al promediar la competencia, Hamilton perdió un poco de tiempo por el tráfico, especialmente por culpa del francés Romain Grosjean (Haas), que a raíz de esa situación fue sancionado por no respetar las banderas azules.

Vettel, que adelantó a Verstappen justo antes de la llegada del auto de seguridad a poco de tomarse la salida, se vio perjudicado por el choque de Pérez y Ocon y el holandés se puso de nuevo adelante al salir de boxes.

"De la forma en que corrimos no teníamos ninguna opción", lamentó Vettel, el otro cuádruple campeón del mundo de la parrilla.

La escudería de Maranello fue superada a nivel de estrategia, tras haber elegido neumáticos ultrablandos para Vettel, mientras que Hamilton y Verstappen lo hicieron con blandos, más resistentes.

"Creo que este fin de semana no hemos extraído el máximo de nuestro auto", reconoció un decepcionado Vettel.